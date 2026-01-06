Arapgir'de müftü Uyan'a fahri hemşerilik beratı verildi

Yaklaşık beş yıldır Arapgir ilçesinde görev yapan Arapgir İlçe Müftüsü Hasan Uyan’a “Fahri Hemşehrilik Beratı” verildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (r) bendi uyarınca; Arapgir Belediye Meclisi’nin 03.12.2025 tarih ve 2025/77 sayılı kararı doğrultusunda alınan fahri hemşehrilik kararı kapsamında berat ve teşekkür plaketi, 2026 yılı Ocak ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda takdim edildi.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısına belediye meclis üyeleri katıldı. Törende İlçe Müftüsü Hasan Uyan’a, ilçeye sunduğu hizmetler dolayısıyla Fahri Hemşehrilik Beratı ve teşekkür plaketi sunuldu.

"BİR DEĞERİMİZ OLMUŞTUR"

Törende konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İlçe Müftüsü Hasan Uyan’ın ilçede bıraktığı izlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Sayın Hasan Uyan, görev süresi boyunca yalnızca bir kamu görevlisi olarak değil; Arapgir’in manevi hayatına yön veren, toplumun her kesimiyle gönül köprüleri kuran bir değerimiz olmuştur. Sosyal ve kültürel yaşama sunduğu katkılar, samimi yaklaşımı ve birleştirici üslubuyla halkımızın takdirini kazanmıştır.

Belediye Meclisimizin oy birliğiyle aldığı bu kararla kendisini Arapgir’in fahri hemşehrisi ilan etmekten büyük onur duyuyoruz. Gönülden gelen bir nefes ve görev aşkıyla ilçemize hüsnü teveccühte bulundunuz. İlçemize verdiğiniz tüm emekler için şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.”

İlçe Müftüsü Hasan Uyan ise kendisine layık görülen Fahri Hemşehrilik Beratı’ndan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Görev sürem boyunca elimden geldiğince dini konularda halkımıza yardımcı olmaya çalıştım. Arapgir bende çok güzel izlenimler bıraktı. Burası, görev süresi olarak en uzun kaldığım yer oldu. Beni fahri hemşehriniz olmaya layık görmenizden büyük bir onur duydum. Bu vesileyle Arapgir Belediye Meclisi üyelerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.