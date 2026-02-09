Arapgir’e kültür ve taziye evi kazandırılıyor

Düzenlenen törende, hem Arapgir’e hem de diğer ilçelere yönelik planlanan projeler kamuoyuyla paylaşılırken; sosyal, kültürel ve kentsel yaşamı güçlendirecek yatırımların önemine vurgu yapıldı. Arapgir’e kazandırılacak Kültür ve Taziye Evi’nin, yurttaşların sosyal dayanışmasını artıracak, taziye ve kültürel buluşmalar için önemli bir merkez olacağı ifade edildi. Törende ayrıca önemli bir destek müjdesi de paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından ilçelere toplam 100 bin metrekare kilitli parke taşı desteği sağlanacağı açıklandı. Bu destekle birlikte Arapgir’de altyapı ve üstyapı çalışmalarının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

PARKE TAŞI DESTEĞİ VERİLECEK

Arapgir Belediyesi yetkilileri, sağlanacak parke taşı desteğinin özellikle mahalle yolları, kaldırımlar ve yaşam alanlarının daha konforlu hale getirilmesinde önemli katkı sunacağını belirtti. İlçenin çehresini güzelleştirecek çalışmaların planlı bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yaptığı değerlendirmede, “Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek bu kıymetli projelerin, ilçemizin yaşam kalitesine önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz. Arapgir’imiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.