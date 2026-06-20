Ardahan'da oto galeriler için geri sayımı başladı: Demir'den galericilere çağrı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şehir içindeki oto galerileri için geri sayımı başlattı. Yeni Galericiler Sitesi’nin kapılarını 31 Ekim 2026’da açacağını belirten Demir, bu tarihten sonra şehir merkezinde sokak, cadde, kaldırım veya apartman altlarında tek bir aracın dahi satılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Şehir estetiğini korumak adına tavizsiz bir sürece girildiğini kaydeden Demir, galerici esnafını elini çabuk tutmaya çağırdı.

Açılış gününden itibaren apartman altlarında, kaldırımlarda, cadde ve sokaklarda her ne ad altında olursa olsun araç satışının tamamen yasaklanacağını duyuran Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kent estetiğini ve yurttaşın huzurunu her şeyin üstünde tuttuklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehirde yayaların hakkını, çocuk arabasıyla kaldırımda yürüyemeyen annelerin hakkını kimseye çiğnetmeyiz. Sokaklar ve kaldırımlar galericilerin sergi alanı değil, halkın ortak yaşam alanıdır. Apartman altında, sokak ortasında oto pazarlığı dönemi bitmiştir. Herkes yeni siteye taşınacak, şehrimiz nefes alacak."

Ardahan'ı modern bir kent kimliğine kavuşturmakta kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Demir, galericilere zaman kaybetmeden taşınma hazırlıklarına başlamaları yönünde uyarılarda bulundu.