Ardahan’da tekneler nehirle buluştu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in turizme kazandırdığı Kura Nehri Yaşam Vadisi’nde yurttaşların keyifle kullandığı motorlu tekne ve deniz bisikletleri gecikmeli de olsa sezonu açtı. Özellikle hafta sonları aileleri ve sevdikleriyle birlikte kura nehri üzerinde tur tekneleriyle hoşça vakit geçiren yurttaşlar, belediyenin bu hizmetinden memnun olduğunu ifade ediyor. Salih Aktürk Sosyal Tesisleri’ndeki Bungalov Evler Sabri Erdoğan Asma Köprüsü yakınlarında teknelerin kura nehrine indirilme çalışmalarına eşlik eden Başkan Demir, kullandığı modern motorlu tekne ile bir süre nehir üzerinde tur da attı.