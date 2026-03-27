Ardahan’da yollar yenilenecek, çalışmalar sıcak havada başlayacak

Ardahan’da uzun süredir tartışma konusu olan bozuk yollarla ilgili Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’den açıklama geldi. Kent genelinde yol sorununa yönelik kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını belirten Demir, asfalt serimi için hava şartlarının uygun hale gelmesini beklediklerini söyledi.

Kış mevsiminin etkilerine işaret eden Demir, havaların ısınmasıyla birlikte sahaya ineceklerini vurguladı. Mevcut yollardaki bozulmaların farkında olduklarını ifade eden Demir, “Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Asfalt serimi için uygun hava şartlarını dört gözle bekliyoruz” dedi.

'GEÇİCİ DEĞİL KALICI ÇÖZÜM'

Yurttaşların bozuk yollar nedeniyle yaşadığı mağduriyeti bildiklerini kaydeden Demir, geçici çözümler yerine kalıcı bir çalışma hedeflediklerini belirtti. “Amacımız sadece günü kurtaracak yamalar yapmak değil; Ardahan halkına yakışır, modern ve ömürlük asfalt serimi gerçekleştirmektir” diyen Demir, ekiplerin havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara başlayacağını söyledi.

Demir, açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunarak, yürütülecek çalışmalar sürecinde biraz daha sabırlı olunmasını istedi.