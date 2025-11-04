Artvin’de minikler kuklalarla buluştu

Borçka-IV. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerden biri de Artvin Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi’nde gerçekleşti. Bakımevi öğrencileri, festivalin özel çocuk etkinliği kapsamında sahnelenen renkli kukla gösterisiyle tiyatronun eğlenceli ve büyülü dünyasıyla tanıştı.

Renkli karakterlerin, neşeli müziklerin ve eğlenceli hikâyelerin yer aldığı kukla gösterisi, minik izleyicilerden beğeni topladı. Çocuklar, kimi zaman kahkahalarla güldü, kimi zaman da sahnedeki karakterlerin maceralarına heyecanla eşlik etti.

Artvin Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi yetkilileri, çocukların erken yaşta kültür ve sanatla buluşmasının önemine dikkat çekerek, “Miniklerimizin tiyatro ve sahne sanatlarına ilgi duyması bizleri çok mutlu ediyor. Sanatla büyüyen çocuklar, daha duyarlı, üretken ve özgüveni yüksek bireyler oluyor. Bu tür etkinliklerle onların hem hayal güçlerini hem de estetik duygularını geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandılar.

IV. Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Borçka ve Artvin genelinde devam eden festival süresince hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı türlerde oyunlar ve atölyeler düzenleniyor.

Artvin Belediyesi ve Borçka Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen festival, kentte kültürel çeşitliliği artırmayı, sanatın her yaş grubuna ulaşmasını ve özellikle çocukların tiyatroyla buluşmasını amaçlıyor.