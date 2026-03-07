Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıldönümü kutlandı

Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı, büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Kurtuluş günü etkinlikleri, Atatepe’de yapılan 7 pare top atışıyla başladı. Milis kuvvetleri ve çetelerin mahalle aralarında gerçekleştirdiği tüfek atışlarıyla devam eden programda, temsili olarak Hastane Kavşağında toplanan milis kuvvetleri ve Artvin halkı, Artvin Valiliği önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Kutlama programı, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla devam etti. Ardından, Artvin’in 7 Mart 1921’de düşman işgalinden kurtuluşunu canlandıran temsili gösteri gerçekleştirildi. Program kapsamında Vali Dr. Turan Ergün’e Türk Bayrağı, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel’e kurtarılmış vatan toprağı, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem’e ise sembolik kentin anahtarı takdim edildi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Gazi Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu. Ayrıca Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından gerçekleştirilen gösteri de izleyicilerden büyük beğeni topladı. Büyük ilgi gören kutlamalar, geçiş merasimiyle sona erdi.

"ARTVİN HALKI BÜYÜK FEDAKÂRLIKLAR GÖSTERMİŞTİR"

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, kutlama programında yaptığı konuşmada Artvin’in kurtuluş mücadelesine değinerek şunları söyledi:

“Güzel memleketimiz Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılını sizlerle birlikte kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. Artvin halkı, Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar her dönemde vatanı için büyük fedakârlıklar göstermiştir. 7 Mart 1921’de kazanılan bu zafer, milletimizin kararlılığının ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden biridir.

Bugün burada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere düşen en büyük görev, onların bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak ve Artvin’i her alanda daha ileriye taşımaktır. Bu vesileyle, Artvin’imizin kurtuluş gününü en içten duygularımla kutluyor, hepinize birlik ve beraberlik içinde esenlikler diliyorum. Kurtuluş Bayramımız kutlu olsun!