Arzu Çerkezoğlu'ndan Ayşe Ünlüce'ye ziyaret

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara ve Genel-İş Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakçı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin haklarını korumak ve geliştirmek adına mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. Ekonomik koşulların çalışanlar üzerindeki baskısına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Geçim derdi çok büyük. Bu nedenle işçi hakları için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise emekçilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, işçilerle dayanışma içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.