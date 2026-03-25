Ata Çocuklu miniklere su tasarrufu farkındalığı

Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından dünyayı etkisi altına alan su krizine dikkat çekmek ve su tasarrufu konusunda erken yaşta farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program, minik öğrencilerden büyük ilgi gördü. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Elif Ceren Yılmaz, Ata Çocuklu öğrencilere suyun doğa ve insan yaşamı için önemini, su kaynaklarının neler olduğunu ve su israfının önüne geçmek için neler yapılması gerektiğini anlattı.

EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ ETKİNLİKLER

Ata Çocuklu minikler, bilgilendirmenin ardından suyun doğadaki serüveni anlatan ‘Su Hayattır’ adlı çizgi filmi izledi. Film eğlenceli ve eğitici içeriğiyle öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Su temalı şarkılar söyleyen çocuklar, keyifli olduğu kadar farkındalık dolu bir gün geçirdi. Öğrenciler, interaktif etkinlikte evlerinde su tasarrufu yapacaklarına ve aile bireylerini tasarruf yapmaları konusunda uyaracaklarına da söz verdi.

‘KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ’

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden, etkinlik hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dünya genelinde, iklim değişikliği ve hızlı nüfus artışı nedeniyle 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının su kıtlığı ile karşı karşıya kalabileceğini bilinen bir gerçektir. Gelecek nesillere kurak bir dünya bırakmamak için, suyun bize doğadan miras değil korunması gereken emanet olduğunun her zaman bilincinde olmamız gerekir. Günlük hayat rutinlerine dikkat ederek litrelerce su tasarrufu yapılabilir ve alışkanlık haline getirdiğimiz davranışlarımızla doğanın korunmasına katkı sağlayabiliriz. Bu açıdan çevre bilincinin, su farkındalığının küçük yaşlardan oluşması son derece önemlidir. Geçtiğimiz günlerde kutladığımız 22 Mart Su Günü etkinlikleri kapsamında Ata Çocuklu öğrencilerimize suyun yaşamsal önemini, su kıtlığının önüne geçmek için neler yapılması gerektiğini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle anlattık. Öğrencilerimiz su kahramanları olarak diş fırçalarken, ellerini yıkarken ya da bitkileri sularken nasıl tasarruf yapacaklarını öğrendiler. Ayrıca, su israfının önüne geçmek için aile bireylerine uyarılarda bulunacaklarına söz verdiler. Son derece verimli bir etkinlik oldu. Atakum Belediyesi olarak, çevre farkındalığı yaratacak çalışmalarımızı kesintisiz olarak sürdüreceğiz”