Ataçocuklu miniklerin mezuniyet heyecanını paylaşan Başkan Türkel’den yeni şube müjdesi: ‘Temelini bir hafta sonra atıyoruz’

Atakum Belediyesi Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet törenini Ata Sahne’de gerçekleştirdi. 3-6 yaş grubu çocuklara sanattan bilim atölyelerine ve yabancı dile geniş kapsamlı eğitim veren merkez, yıl sonunu düzenlediği programla kutladı. Programda öğrencilerin sene boyunca öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları çalışmaların yer aldığı sergi ile renkli kareografilerden oluşan dans gösterisi yurttaşlarla buluştu.

ATAÇOCUKLU MİNİKLERİN SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

Merkezin Atakent, Demirkent, Yenimahalle ve Mevlana şubelerinin öğretmen, öğrenci ve velilerinin katıldığı programda ilk olarak öğrencilerin atölye çalışmalarından oluşan resim sergisi ziyarete açıldı. Miniklerin aldıkları eğitimleri hayal güçleriyle birleştirdikleri eserler, merkezde görsel şölen yaşatırken ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Ataçocuk öğrencileri, programda birbirinden özel dans gösterileri sergiledi. Rengarenk kostümleri çeşitli kareografiler sunan öğrenciler, performansları ile büyük beğeni topladı. Horon, zeybek, kaşık oyunları gibi Türkiye’nin farklı yörelerinden halk oyunları ile modern dansları buluşturan program, merkezde renkli görüntüler yaşattı. Programın en ilgi çekici anlarından biri de öğrencilerin Türk bayrakları ile sergiledikleri kareografi oldu. Marşlar eşliğinde performans sergileyen öğrenciler, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Duygu dolu anların yaşandığı törenin sonunda keplerini fırlatan çocuklar, mezuniyet sevincini aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı.

‘GURURLA GÖRÜYORUZ’

Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi Eğitim Koordinatörü Sezen Şen Sandıkçı programın açış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Bugün burada, sadece bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın hayat yolculuklarına atıldıkları ilk önemli adımlardan birine, hep birlikte tanıklık ediyoruz. Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi olarak, çocuklarımızı ilk günkü heyecanları ile karşıladık. Kimi zaman oyun oynadık, kimi zaman öğrendik, kimi zaman da birlikte güldük. Bugün ise onların büyüdüklerini, özgüven kazandıklarını ve yeni başlangıçlara hazır hale geldiklerini gururla görüyoruz. Bu anlamlı günde, çocuklarımızın gelişimine emek veren tüm öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Onların sabrı, sevgisi ve özverili çalışmaları sayesinde bu güzel noktaya ulaşmalarını sağladılar.”

‘YENİ ŞUBENİN TEMELİNİ BİR HAFTA SONRA ATIYORUZ’

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel Ataçocuk ailesine yeni şubenin katılacağı müjdesini vererek “Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezimizin 2025-2026 Eğitim Öğretim dönemi mezuniyet ve kep atma töreninde sizlerle birlikte olmaktan, heyecanınıza ortak olmaktan çok mutluyum. İyi ki varsınız. Biz Atakum Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimini desteklemek, onların dünya vatandaşı olmalarını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Pırıl pırıl çocuklar yetiştirdiğiniz için, lütfen kendinizi alkışlayın. Onların Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bireyleri olmaları için, ilk adımı sizler attınız. İstiklal Marşı okunurken, bunu çok net hissettim. Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezimizin 330 öğrenci olan kapasitesi, daha da büyüyecek. Belediyemizin yakınında bulunan alanda, 130 öğrenci kapasitelik kreşimizin temelini bir hafta sonra atıyoruz. İnşallah, yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz. Biz, çocuklarımız için durmadan adım atmaya devam edeceğiz” dedi.