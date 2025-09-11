Atakum Belediyesi Fındık Festivali’nin ikincisi gerçekleştirildi

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in kentte kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında geçen yıl ilkini düzenlediği Atakum Belediyesi Fındık Festivali’nin ikincisi, Özören Mahalle Meydanı’nda gerçekleştirildi. Kent genelinde çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve firmanın destek verdiği festival, yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. ‘Birlikte üretiyoruz, birlikte yönetiyoruz’ sloganıyla düzenlenen organizasyonda konserden halk oyunlarına, aşıklar atışmasından kadın emeği pazarına ve çocuk atölyelerine bir dizi etkinlik yer aldı. Festival programı, Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda yerel sanatçıyı ağırladı. Kemençe gösterileri ve halk oyunları ve otçu yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Halay çekip türküler söyleyen yurttaşlar, festival coşkusunu doyasıya yaşadılar.

ÖZÖREN’DE FESTİVAL COŞKUSU

Programın en ilgi çeken bölümlerinden biri de ‘Aşıklar Atışması’ oldu. Aşıkların yöresel müzikle harmanlanan söz düellosu, Özören’de müzik şöleni yaşattı. Programın açık hava etkinlikleri heyecanlı anlara sahne olurken, kadın el emeğinin sergilendiği stantlar yoğun ilgi gördü. Mefruşattan süs eşyasına marifetli kadınların el emeği göz nuru eserler, büyük beğeni topladı. Stantların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, bol bol alışveriş yaptı. 7’den 70’e ziyaretçisini ağırlayan festivalde, çocuklara yönelik atölyeler renkli görüntüler oluşturdu. Minikler, kendileri için hazırlanan oyun parkurunda gün boyu eğlendiler.

“HEPBERABER BÜYÜTECEĞİZ”

Festival alanını ziyaret eden Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ve Özel Kalem Müdürü Gökhan Çakır festival katılımcıları ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Programda konuşma yapan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, “Geçen seneden bu seneye olan farkları, hem fiziki mekan hem sahne hem de katılımcı sayısıyla net görüyorsunuz. Bir sonraki şenliklerde, çok daha fazla sürprizlerle karşınıza çıkacağız. Sevgili Atakumlular, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayacağız. Atakum sadece Atakumluların değil, Türkiye’nin her ilinden gelen insanları oluşturduğu güzide bir turizm ilçesi. İlerleyen zamanlarda, bizlerin yerine gelecek olan gençlerimizin bu festivalleri daha da büyük bir katkı ve coşkuyla kutlayacağına adınız gibi emin olun. Hepberaber büyüteceğiz, hepberaber yürüyeceğiz ve zafere hepberaber ulaşacağız. Atakum’u, Karadenizin incisi yapmaya bütün olumsuzluklara rağmen devam edeceğiz, çünkü genç başkanımız Serhat Türkel ve Türkiyenin en iyi kadrolarından oluşan bir belediye yönetimimiz var. Ekonomik durumumuz ve imkanlarımız arttıkça, ne kadar profesyonel hizmet verdiğimizi bir kez daha göreceksiniz” dedi.