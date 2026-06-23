Atakum Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası spor tutkunlarını sahilde buluşturdu

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in kentte spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yaşama geçirdiği çalışmalarla, Atakum’da birçok spor turnuvası gerçekleştiriliyor. Atakum Belediyesi, yaz sezonunu plaj voleybolu turnuvası ile açtı. Denizevleri Amfi Tiyatro Alanı’nda düzenlenen turnuva, çok sayıda spor tutkununu bir araya getirdi.

SPORTMENCE MÜCADELELER

14 takımın ve 70 sporcunun katıldığı organizasyonda, çeyrek ve yarı finalin ardından finalde BNP ve Mavi Buzdolabı takımları karşılaştı. Sportmence geçen karşılaşmada oyuncular, performansı ile büyük beğeni toplarken alanı dolduran seyirciler takımlarını tezahüratları ile destekledi. İki takım oyuncularının da büyük efor sarf ettiği müsabaka sonucunda, Mavi Buzdolabı takımı şampiyonluğa hak kazandı.Turnuvada BNP ikinci, Atakent Hardball üçüncü, Misteria ise dördüncü oldu. Atakum Sahili’nde tempolu anlar yaşatan turnuva, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Atakum Belediyesi Mobil Aşevi, sporculara ve vatandaşlara turnuva boyunca limonata ikramında bulundu.

'SPORLA İÇ İÇE KENT YAŞAMI'

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, karşılaşmaları yurttaşlarla beraber izledi. Başkan Türkel, organizasyonda yaptığı konuşmada “Atakum genç nüfusu, dinamizmi ile sporda ülkemizin yükselen değeri haline geldi. Çeşitli spor branşlarında ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atıyor. Kentimizde küçükten büyüğe her yaştan vatandaşımızı spora yönlendirmek, Atakum’u spor alanında marka kent haline getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sporla iç içe bir kent yaşamı ve kültürü oluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız kapsamında düzenlediğimiz plaj voleybolu turnuvası, son derece sportmence geçti. Turnuvada efor harcayan oyuncularımıza, takımlarımıza, teknik ekibe ve turnuvayı izlemeye gelen halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.