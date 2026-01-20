Atakum Belediyesinden şampiyonlara coşkulu karşılama

Sömestr Cup Turnuvası’nda Atakum’u başarıyla temsil eden Atakum Belediyespor U-11 ve U-10 futbol takımları, kentte sevinç gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı.

TURNUVAYA ADLARINI YAZDIRDILAR

Atakum Belediyesi Juventus, Paris Saint Germain, Galatasaray gibi futbol dünyasının önemli futbol takımlarını yer aldığı Uluslararası Sömestr Cup Turnuvası’nda şampiyonluk kupası kazanan Atakum Belediyespor U-11 ve klasman ikincisi olan U-10 takımları için Belediye Hizmet Binası önünde özel tören düzenledi. Takımlar, 16-18 Ocak tarihlerinde Aydın Kuşadası’nda gerçekleştiren organizasyonda sergiledikleri futbolla büyük beğeni toplamıştı.

ŞAMPİYONLARA ÖZEL TÖREN

Her yıl okulların sömestr tatilinde yurt içinden ve yurt dışından başarılı amatör takımların ağırlandığı dev organizasyon, birbirinden önemli maçlara ev sahipliği yaptı. Kıran kırana geçen karşılaşmalarda oyuncular performansları ile göz doldururken, taraftarlar tezahüratları ile takımlarına destek oldu. Atakum Belediyespor U-11 Takımı Trabzonspor’u seri penaltılarla geçerek şampiyonluk kupasını kaldırırken, U-10 Takımı İzmir PSG’yi mağlup ederek turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

Atakum’u başarıyla temsil eden takımlar, kentte sevgi seli ile karşılandı. Oyuncular ve teknik heyet, kentin caddelerinde zafer turu attıktan sonra Atakum Belediyesine gelerek zaferlerini kutladılar. Kafile için Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, belediye personeli ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kutlama töreni gerçekleştirildi.

“BU TAKIMIN İÇERİSİNDEN ÇIKACAK”

Başkan Yardımcısı Yıldız, duygusal anların yaşandığı törende oyuncuları tek tek tebrik ederek şöyle konuştu: “Bu çocuklar, Samsun’un ve Atakum’un gururu oldular. Aydın’da düzenlenen ve Ajax, Paris Saint Germain, Juventus, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor gibi ünlü takımların bulunduğu Sömestr Cup Turnuvası’nda Atakum Belediyespor Kulübünü temsilen Atakum’un yüzakı oldular. Hepsini gözlerinden öpüyorum.

Atakum Belediyespor, bin 500 üzerinde lisanslı sporcusuyla spora ve eğitime katkı vermektedir. Bunun için başta Başkanımız Erol Giritli olmak üzere Atakum Belediyespor’un tüm yönetim kurulu üyelerini, hocalarımızı, çocuklarımızı ve takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yaklaşık on sene içerisinde, Türk Milli Takımında ve başta Samsunspor'umuz olmak üzere ülkemizin büyük takımlarında top oynayan, gol atan Avrupa’da ün yapan pekçok çocuğumuz olacak. İşte o çocuklar, bu takımın içerisinden çıkacak.”

“EN GÜZEL ŞEKİLDE TEMSİL ETTİLER”

Atakum Belediyespor Kulüp Başkanı Erol Giritli büyük gurur yaşadıklarını belirterek “Atakum Belediyespor U-10 takımımız Sömestr Cup Turnuvası’nda İzmir PSG'ye mağlup ederek turnuvayı klasman ikincisi olarak tamamlarken, U-11 takımımız Trabzonspor’u geçerek birinci oldu. Uluslararası arenada adlarını altın harflerle yazdıran çocuklarımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Atakum’u en güzel şekilde temsil ettiler, gururumuz oldular.

‘Atakum Belediyespor sadece bir spor kulübü değil birlik, dayanışma ve geleceğe umutla bakmanın sembolüdür.’ demiştim. Görev süremiz boyunca altyapıya yatırım yaparak Türk sporuna yeni değerler katmak, şanlı armamızı daha yükseklere çıkarmak için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta desteğini her zaman üzerinde hissettiğimiz Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel gösterilen başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Tüm oyuncularımızı ve teknik heyeti yürekten tebrik ediyorum. Sömestr Cup Turnuvası’nda Atatürklü armaya yakışır performans göstererek Atakum’un dinamizmini, 19 Mayıs ruhunu tüm dünyaya gösterdiler. Hepimizi gururlandırdılar. Atakum Belediyesi olarak kentimizde spor kültürünü yerleştirmek, Atakum’u ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek sporcular yetiştirmek ve spor dünyasına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Atakum yıl boyunca devam eden sportif faaliyetleri, turnuvaları, eğitimleri ve genç yeteneklere sunduğu imkanlarla Türkiye’nin önde gelen spor kentlerinden biri haline geldi. Eğitim, sanat, spor ve turizm kenti Atakum’da çocuklarımızın, gençlerimizin sesini duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz ve onlara daha geniş imkanlar sunmak için her geçen gün daha büyük bir azim ve şevkle çalışıyoruz” dedi.