Atakum Belediyesinin ilk dijital sanat dergisi Atakum Sanat yayında

Atakum Belediyesinin ilk dijital sanat dergisi Atakum Sanat, yayın hayatına başladı. Üç aylık periyotlar halinde çevrim içi yayımlanacak derginin ilk sayısı, ‘Karadeniz Edebiyat Ortamı’ başlığıyla okurlarla buluştu. Atakum’un yanı sıra Türkiye’nin sanat rotasını belirleyecek dergide, tiyatro sanatçılarının görme engelli bireylere yönelik sunduğu seslendirmeler ve işitme engelli bireylere yönelik belediyenin işaret dili eğitmeni tarafından verilen işaret dili hizmeti de yer alıyor.

EŞSİZ SANAT YOLCULUĞU

Ata Sanat edebi makaleler, denemeler ve öykülerin yanı sıra farklı disiplinlerden sanatları buluşturan geniş içeriğiyle okurlarına eşsiz bir sanat yolculuğu sunacak. Atakum’un tarihi, doğası ve kültürel zenginliğinden kesitlerin yer alacağı dergi, kentin sanat hayatına hareketlilik katacak. Sanatseverlerin buluşma noktası olacak Atakum Sanat’a Atakumsanat.atakum.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

“TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, derginin kentin sanat ve kültürel hayatına yeni bir soluk katacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Atakum Belediyesi olarak, Atakum’un ilk dijital sanat dergisi Atakum Sanat’ı halkımızla buluşturmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonlar için marka kentlerden biri haline gelen Atakum’da sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması, toplumsal bilinç oluşturulması, sanatın ve sanatçının desteklenmesi adına dergimizin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Bir ülke, sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz.’ sözünü kendimize yol haritası alarak şiirle, müzikle, dansla, renklerle konuşarak Atakum’un sesini tüm dünyaya duyuracağız. Ulu Önderin bize emanet ettiği en büyük eseri Cumhuriyet’i ve Cumhuriyet’e olan sevdamızı anlatmak için, Atakum Sanat’ta buluşacağız. Her yaştan ve kesimden vatandaşımızın kendisinden izler bulacağı benzersiz sanat yolculuğumuza, tüm halkımızı bekliyoruz. Atakum Sanat, kentimize hayırlı olsun.”

“ATAKUM’UN RUHUNU YANSITIYOR”

Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, Atakum Sanat’ın kentin ruhunu tam anlamıyla yansıtan bir dergi olduğuna dikkat çekerek “Dergimiz Karadeniz’in edebi birikimi görünür kılmayı, yerel üretimleri çoğulcu ve nitelikli bir zeminde buluşturmayı hedefleyen kollektif bir emeğin ürünüdür. Atakum Sanat yalnızca metinlerden oluşan bir yayın olmasının ötesinde kentin ruhunu, belleğini ve çok katmanlı kültürel yapısını yansıtan bir kültür ortamı olarak kurgulanmıştır. Bu sayıda Karadeniz’in hırçın dalgalarının sesini edebiyatın gücüyle satırlarda duyacak; bölgenin insan zenginliğini, kültürel çeşitliliğini ve yaşama dair derin izlerini hissedeceksiniz. Bu anlayışla hareket eden dergimizin sayfalarında Atakum’un manzaralarının yer aldığı özel fotoğraf bölümüne de yer verilmiş, edebiyat ile kentin görsel hafızası bir araya getirilmiştir.” cümlelerini kaydetti.