Atakum’da sağlık seferberliği devam ediyor

Atakum Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik Bölümü iş birliğiyle, ilki geçen ay Özgecan Kadın Danışma Merkezinde düzenlenen ücretsiz sağlık tarama hizmeti Şehit Ömer Halisdemir Tesisinde devam etti

YOĞUN İLGİ

Sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak, hastalıklarda erken tanı ve tedavi konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen sağlık tarama programı, vatandaşların buluşma noktası oldu. Program kapsamında, uzman sağlık personeli tarafından 18 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkeklere yönelik bir dizi sağlık hizmeti sunuldu. Vatandaşlar tansiyon, şeker ölçümü gibi hizmetlerden faydalanmanın yanı sıra kalp, böbrek, üreme sağlığı ve aile planlaması konularında uzmanlardan değerli bilgiler aldı. Kanserde erken tanı konusuna dikkat çekilen programda vatandaşlar, kanser taramasına katılarak çeşitli testler yaptırdı.

“BİRİNCİL KORUMA YÖNTEMİYLE”

OMÜ Halk Sağlığı Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri açtıkları stantlarda vatandaşlara önemli bilgiler verdi. Öğrenciler etkinlik hakkında “Burada halka, kendilerini bilinçlendirme amaçlı stantlar açıyoruz. İdrar kaçırma,aile planlaması, diyabet, menopoz, kalp sağlığı ve kanser tarama ve erken tanı ile ilgili olmak üzere 6 stantımız var. İnsanlar gelip sağlık sorunlarının farkına varsınlar, bazı hastalıklar yaşanmadan önlemi alınsın, kısa sürede sorunlar çözülsün ve birincil koruma yöntemiyle onları korumak için burada toplanıyoruz. Halka, topluma hizmet veriyoruz. Atakum Belediyesi bu süreçte çok destek oluyor, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“TOPLUMUN BİLİNÇLENMESİ GEREKİYOR”

Programa katılarak kapsamlı sağlık taramasından faydalanan vatandaşlar, hizmetten çok memnun kaldıklarını söyledi. Taramaya katılan emekli bir öğretmen “Ben emekli öğretmenim. Genetik yatkınlıktan dolayı, anneden gelen kanser vakası var. Kontrollerimi düzenli oluyorum. Stantlarda çok güzel bilgiler verildi. Her şey güzeldi, çok memnun kaldım. Teşekkür ederim.” derken diğer bir katılımcı “Güzel bir hizmet ve programın Şehit Ömer Halisdemir Tesisinde olması da çok güzel. Buraya genelde, 60 yaş üzeri kişiler geliyor. Ayaklarına, devletin hizmeti geliyor. Faydalandık. Çok teşekkür ederiz. Burada test yapıp, KETEM’e neticeyi bildireceğiz. Toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor” cümleleriyle hizmetin önemine dikkat çekti.