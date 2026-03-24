Atakum’da tiyatro dolu günler başlıyor

Tanınmış tiyatro toplulukları ve sanatçıların sahne alacağı Atakum Tiyatro Günleri başlıyor. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik iki ayrı seans halinde gerçekleştirilecek olan Atakum Tiyatro Günleri, 26 Mart-31 Mart tarihleri arasında Ata Sahne’de tiyatroseverleri ağırlayacak.

TİYATRONUN BÜYÜLÜ DÜNYASINA YOLCULUK

Tanınmış tiyatro topluluklarının ve sanatçıların sahne alacağı organizasyon, çocuklara ve yetişkinlere yönelik olmak üzere iki ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Atakum Tiyatro Günleri, 26 Mart Perşembe günü saat 12.00’de çocuklara yönelik ‘Mutluluğa Giden Son Tren’le başlıyor. Minikleri tiyatro dünyasının büyülü dünyasına götürecek oyunu, saat 20.00’de yetişkinlere yönelik ‘Albayın Karısı’ adlı tiyatro oyunu takip ediyor.

DOLU DOLU PROGRAM

Programda 27 Mart Cuma günü saat 11.00’de çocuk oyunu ‘Anneler Firarda’, saat 20.00’de yetişkinlere yönelik Dedem Korkut adlı eser yer alıyor. 28 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00’de Şaşkın-ı Memnu, 29 Mart 2026 Pazar Günü saat 20.00’de ‘Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu’ ile sanatseverleri renkli bir tiyatro yolculuğu bekliyor. Tiyatro Günleri, 31 Mart Salı günü saat 13.00’de müzikal danslı çocuk oyunu ‘Renkli Bavullar Ülkesi’ ve saat 20.00’de ‘Öp Babanın Elini’ adlı tiyatro eseriyle son bulacak.

‘KİTABINI GETİR BİLETİNİ AL’

Tiyatro oyunlarını izlemek isteyen vatandaşlar, her gösteri için bir kitap getirerek hem tiyatro eserlerini izleyecek hem de Atakum Belediyesinin düzenlediği ‘Kitabın Biletin Olsun’ kampanyasına destek olacak. Kitap kumbaralarında toplanan kitaplar, kent sınırları içerisindeki okullara ve kütüphanelere teslim edilerek öğrencilerin ve gençlerin kullanımına sunuluyor. Kitabını Getir Biletini Al’, ‘Kitaplar Yeni Okuyucusuyla Buluşurken Sanat da İzleyicisiyle Buluşuyor’ sloganlarıyla düzenlenen organizasyona, yoğun katılım bekleniyor. ‘Atakum Belediyesi Tiyatro Günleri’ne katılmak isteyen tiyatroseverler, atakumbilet.com linkinden rezervasyon yaptırabilir.

“TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ”

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, organizasyonun kentte tiyatro kültürünün yaygınlaştırılması açısından son derece önemli olduğunu belirterek “Atakum’da sanatın nabzını tutmaya ve halkımızı sanatın kendine has, özel dünyasında buluşturmaya devam ediyoruz. Tiyatro günlerinde küçük büyük herkes, değerli sanatçılarımızın ve sanat topluluklarımızın sahneleyeceği seçkin eserleri izleme fırsatı bulacak.

Vatandaşlarımız, organizasyonumuza birer kitapla katılabilir ve birbirinden özel tiyatro eserlerini izleyebilirler. Kültür merkezlerimizin kitap kumbaralarında toplanan kitaplar, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm okurların hayatına ışık oluyor, yaşamına dokunuyor. Sanatla eğitimi buluşturduğumuz tiyatro dolu günlere, tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.