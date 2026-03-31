Ataşehir Ata Koşusu’na hazırlanıyor

İstanbul’un merkezinde uzun soluklu bir spor geleneğinin temellerini atmayı hedefleyen organizasyon, kenti sporun enerjisiyle bir araya getirecek.

Ataşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek olan Ataşehir Ata Koşusu, 12 Nisan 2026 Pazar günü binlerce sporcuyu Ataşehir’de buluşturacak. İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştirilecek olan yarış; 5 kilometre, 10 kilometre ve çocuk koşusu olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek.

Toplam 1500 başvuru kontenjanı ile sınırlı olan organizasyonda 10 km yarışı için 90 dakika, 5 km yarışı için ise 45 dakika zaman sınırı uygulanacak. 5 km ve 10 km yarışlarına katılım sağlayacak sporcuların 12 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 16 yaşını doldurmuş olmaları, çocuk koşusuna katılacak sporcuların ise 15 yaş ve altında olmaları gerekiyor.

16-18 yaş arası sporcuların veli muvafakatnamesini doldurarak kit dağıtımı sırasında görevlilere teslim etmeleri zorunlu olup çocuk koşusuna katılacak sporcular için de veli muvafakatnamesi şartı aranacak.

REKABET VE ÖDÜL HEYECANI

10 km yarışında kadınlar ve erkeklerde 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60- 64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 ve 85 yaş ve üzeri kategorileri uygulanacak. 5 km yarışında ise yalnızca genel klasman yer alacak.

10 km genel kategori ve yaş gruplarında para ödülü verilecek, 5 km genel klasmanda ise ilk üç dereceye giren sporculara kupaları ödül töreniyle takdim edilecek. Tüm katılımcılara katılım madalyası ve çevrimiçi sertifika verilecek.

Yarışa kayıt yaptıran sporcuların yarış paketleri 10-11 Nisan tarihlerinde dağıtılacak ve dağıtım noktası ayrıca duyurulacak.

YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

12 Nisan sabahı yarış parkurlarının bulunduğu yollar saat 07.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak; 08.00’de 5 km, 08.05’te çocuk koşusu ve 09.00’da 10 km yarışları başlayacak.

Tüm kategorilerin ödül töreni saat 11.00’de gerçekleştirilecek ve parkurlar yarışın ilerleyişine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden trafiğe açılacak.

SPORCULARA SUNULACAK HİZMETLER

Koşuya katılan sporculara göğüs numarası, çip, sporcu çantası, tişört, 3. ve 7. kilometrelerde su istasyonu, madalya, yarış sonrası gıda paketi, emanet eşya hizmeti, sigorta ve fotoğraf hizmeti sağlanacak.

Kayıt ücreti olarak 900 TL ödeme yapılacak koşulara, katılım için son kayıt tarihi 9 Nisan 2026 Perşembe günü.

Ata Koşusu hakkında detaylı bilgi ve parkur içeriklerine https://atakosusu. atasehir.bel.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

ÖDÜLLER:

10 km Genel Klasmanda erkekler ve kadınlarda ayrı ayrı olarak ilk 8’e dahil olanların kazanacağı ödüller:

1.lik ödülü 25.000 TL

2.lik ödülü 20.000 TL

3.lük ödülü 15.000 TL

4.lük ödülü 12.000 TL

5.lik ödülü 10.000 TL

6.lık ödülü 8.000 TL

7.lik ödülü 7.000 TL

8.lik ödülü 5.000 TL

10 km yarışında erkekler ve kadınlarda ayrı ayrı olarak; 35-39, 40-44, 45-49, 50- 54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80- 84 ve 85 yaş ve üzeri kategorilerine göre kazanılacak ödüller:

1.lik ödülü 5.000 TL

2.lik ödülü 3.000 TL

3.lük ödülü 2.000 TL

DİĞER KURALLAR:

1- Elit kategorisinde yarışan sporcular, master atletler ödüllerinden yararlanamazlar.

2- Yarı Maraton Parkur Ödülü ile Dünya Rekoru Ödülü, sadece yarışı ilk sırada tamamlayan sporcuya ödenir.

3- Ödüllerden yüzde 0.948 oranında damga vergisi kesilir.

4- Dünya Atletizm Federasyonu (World Athletics) kuralları gereğince doping testi pozitif sonuçlanan sporculara ödül verilmez.

5- Sporcuların başlangıç ödülleri ile dereceye giren sporcuların ödülleri noter huzurunda vermiş oldukları hesap numaralarına yatırılacaktır.

6- Dünya Atletizm Federasyonu (World Athletics) Yol Yarışları Yönetmeliği uyarınca genel sıralamada ilk sekiz sırayı alan sporcuların ödüllerinden yüzde 2 oranında tutar kesilerek Dünya Atletizm Federasyonu hesabına gönderilir.

7- “Türk tasnifi ödülüne hak kazanılması için yarı maratonun World Athletics Puan Cetveli’ne göre en az 980 puan karşılığı (erkeklerde 1:05:23 ve daha hızlı, kadınlarda 1:17:33 ve daha hızlı) dereceyle tamamlanması gerekmektedir.”

8- Yarı Maraton Parkur Ödülü ile Dünya Rekoru Ödülü kümülatiftir