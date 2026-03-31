Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ataşehir Ata Koşusu’na hazırlanıyor

31.03.2026 13:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ataşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilk kez düzenlenecek olan Ataşehir’in Ata Koşusu için geri sayım başladı. 12 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek organizasyon, binlerce sporcuyu “İyiliğe koş, Ataşehir’de buluş” sloganıyla aynı parkurda buluşturmaya hazırlanıyor

İstanbul’un merkezinde uzun soluklu bir spor geleneğinin temellerini atmayı hedefleyen organizasyon, kenti sporun enerjisiyle bir araya getirecek.

Ataşehir Belediyesi ev sahipliğinde  ilk kez düzenlenecek olan Ataşehir Ata Koşusu, 12 Nisan 2026 Pazar günü binlerce sporcuyu Ataşehir’de  buluşturacak. İstanbul Valiliği, Gençlik  ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü  ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun  destekleriyle gerçekleştirilecek olan  yarış; 5 kilometre, 10 kilometre ve çocuk  koşusu olmak üzere üç farklı kategoride  düzenlenecek.

Toplam 1500 başvuru kontenjanı ile  sınırlı olan organizasyonda 10 km yarışı için 90 dakika, 5 km yarışı için ise 45 dakika zaman sınırı uygulanacak. 5 km  ve 10 km yarışlarına katılım sağlayacak  sporcuların 12 Nisan 2026 tarihi  itibarıyla 16 yaşını doldurmuş olmaları,  çocuk koşusuna katılacak sporcuların ise 15 yaş ve altında olmaları gerekiyor.

16-18 yaş arası sporcuların veli muvafakatnamesini doldurarak kit  dağıtımı sırasında görevlilere teslim  etmeleri zorunlu olup çocuk koşusuna  katılacak sporcular için de veli  muvafakatnamesi şartı aranacak.

REKABET VE ÖDÜL HEYECANI

10 km yarışında kadınlar ve erkeklerde  35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60- 64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84 ve 85 yaş ve üzeri kategorileri uygulanacak. 5 km yarışında ise yalnızca genel klasman yer  alacak.

10 km genel kategori ve yaş gruplarında para ödülü verilecek, 5 km  genel klasmanda ise ilk üç dereceye  giren sporculara kupaları ödül töreniyle  takdim edilecek. Tüm katılımcılara  katılım madalyası ve çevrimiçi sertifika  verilecek.

Yarışa kayıt yaptıran sporcuların  yarış paketleri 10-11 Nisan tarihlerinde  dağıtılacak ve dağıtım noktası ayrıca  duyurulacak.

YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

12 Nisan sabahı yarış parkurlarının bulunduğu yollar saat 07.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak; 08.00’de 5 km, 08.05’te çocuk koşusu ve 09.00’da 10 km yarışları başlayacak.

Tüm kategorilerin ödül töreni saat 11.00’de gerçekleştirilecek ve parkurlar  yarışın ilerleyişine bağlı olarak kademeli şekilde yeniden trafiğe açılacak.

SPORCULARA SUNULACAK HİZMETLER

Koşuya katılan sporculara göğüs numarası, çip, sporcu çantası, tişört, 3. ve  7. kilometrelerde su istasyonu, madalya, yarış sonrası gıda paketi, emanet eşya hizmeti, sigorta ve  fotoğraf hizmeti sağlanacak.

Kayıt ücreti olarak 900 TL ödeme yapılacak koşulara,  katılım için son kayıt tarihi 9  Nisan 2026 Perşembe günü. 

Ata Koşusu hakkında detaylı bilgi ve parkur  içeriklerine https://atakosusu. atasehir.bel.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

ÖDÜLLER: 

10 km Genel  Klasmanda erkekler ve kadınlarda  ayrı ayrı olarak ilk 8’e dahil olanların  kazanacağı ödüller:

1.lik ödülü  25.000 TL

2.lik ödülü  20.000 TL

3.lük ödülü   15.000 TL

4.lük ödülü   12.000 TL

5.lik ödülü  10.000 TL

6.lık ödülü  8.000 TL

7.lik ödülü  7.000 TL

8.lik ödülü  5.000 TL

10 km yarışında erkekler ve kadınlarda  ayrı ayrı olarak; 35-39, 40-44, 45-49, 50- 54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80- 84 ve 85 yaş ve üzeri kategorilerine göre  kazanılacak ödüller:

1.lik ödülü  5.000 TL

2.lik ödülü  3.000 TL

3.lük ödülü   2.000 TL

DİĞER KURALLAR:                         

1- Elit kategorisinde yarışan  sporcular, master atletler ödüllerinden  yararlanamazlar.   

2- Yarı Maraton Parkur Ödülü ile Dünya Rekoru Ödülü, sadece yarışı ilk  sırada tamamlayan sporcuya ödenir.

3- Ödüllerden yüzde 0.948 oranında damga vergisi kesilir.               

4- Dünya Atletizm Federasyonu (World Athletics) kuralları gereğince doping  testi pozitif sonuçlanan sporculara ödül  verilmez.               

5- Sporcuların başlangıç ödülleri ile  dereceye giren sporcuların ödülleri  noter huzurunda vermiş oldukları hesap  numaralarına yatırılacaktır.   

6- Dünya Atletizm Federasyonu (World Athletics) Yol Yarışları Yönetmeliği  uyarınca genel sıralamada ilk sekiz  sırayı alan sporcuların ödüllerinden  yüzde 2 oranında tutar kesilerek  Dünya Atletizm Federasyonu hesabına  gönderilir.

7- “Türk tasnifi ödülüne hak kazanılması için yarı maratonun World  Athletics Puan Cetveli’ne göre en az  980 puan karşılığı (erkeklerde 1:05:23  ve daha hızlı, kadınlarda 1:17:33 ve  daha hızlı) dereceyle tamamlanması  gerekmektedir.”               

8- Yarı Maraton Parkur Ödülü ile Dünya Rekoru Ödülü kümülatiftir

İlgili Konular: #Ataşehir #Ataşehir Belediyesi