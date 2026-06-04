Atatürk’e ve Kemalistlere hakaret eden AKP’li belediye meclis üyesine tepki büyüyor: ‘Sahip olduğu hakları, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet sayesinde kullanıyor’

AKP Samsun Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker, 30 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kemalistleri ve Cumhuriyetçileri tefecilik, uyuşturucu tacirliği, fuhuş işleticiliği ve ahlaksızlıkla özdeşleştirdi. Eker, paylaşımında, “M. kamal” ifadelerini de kullanarak Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etti. İstifasını dün duyuran AKP Terme İlçe Başkanı İsa Baş’ın da paylaşımı beğendiği görüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

CHP Samsun İl Başkanlığı başta olmak üzere muhalefet kanadından paylaşıma yoğun tepki geldi. CHP Terme İlçe Başkanı Mustafa Kökduman, söz konusu paylaşım hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, paylaşımın Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile TCK'nın 216. maddesi kapsamında soruşturulması istendi.

‘HAKLARINI ATATÜRK SAYESİNDE KULLANMAKTADIR’

Konu, Terme Belediye meclis toplantısında da gündeme geldi. CHP'li Meclis Üyesi Neslihan Özdemir, “Bu paylaşımı yapan kişi bugün bu mecliste görev yapmaktadır. Buna rağmen hiç çekinmeden bu ifadeleri kullanmıştır. Yetmemiş, Atatürk'ü küçültmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Bugün sahip olduğu hakları da Atatürk'ün öncülüğünde kazanılan Cumhuriyet sayesinde kullanmaktadır” diyerek paylaşıma tepki gösterdi. CHP sıralarından yükselen tepkilerin ardından mecliste kısa süreli gerginlik yaşandı. Tartışmaların büyümesi üzerine CHP grubu protesto amacıyla toplantı salonunu terk etti.

‘TALEBİMİZ AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE İSTİFADIR’

CHP Samsun İl Başkanlığı da, konuya düzenlediği basın toplantısıyla tepki gösterdi. Toplantıda konuşan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, AKP Samsun İl Başkanlığı’na, “Meclis üyenizin bu paylaşımını onaylıyor musunuz? İlçe başkanınızın bu paylaşımı beğenmesi parti politikanızı mı yansıtmaktadır? Kemalistleri, Cumhuriyetçileri ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan bu nefret diline karşı ne zaman ve nasıl bir tutum alacaksınız?” sorularını yöneltti. Özdağ, “Paylaşımın üzerinden günler geçmesine rağmen suskunluğunuz da bir yanıttır. Susarak bu söylemin sorumluluğundan kurtulamazsınız. Talebimiz açık ve net bir şekilde istifadır. Kamu görevi, toplumu birleştirme sorumluluğu gerektirir; ayrıştırma hakkı vermez. Belediye meclis üyesi ve divan kâtibi sıfatıyla görev yapan bir kişinin, milyonlarca vatandaşı ahlaksızlık ve suçla özdeşleştiren bir içeriği kamuoyuyla paylaşması; bu görevin gerektirdiği onur ve sorumlulukla bağdaşmaz. İlgili kişiyi kamuoyundan açık, samimi ve koşulsuz bir özür dilemeye; ardından Terme Belediye Meclis Üyeliği ile divan kâtipliği görevinden derhal istifaya davet ediyoruz” dedi.