Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yılı Mamak’ta törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü, Mamak Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı. Törende konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Milli Mücadele’nin Ankara’dan yönetildiğine dikkat çekerek, Ankara’nın bağımsızlığa giden yolda üstlendiği kritik role değindi.

Mamak Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli ve yurttaşların katıldığı törende Mamak Belediyesi Bandosu, Ankara temalı türkü ve marşlarla; Seymen ekibi ise sergilediği gösteriyle 106 yıl önce Dikmen sırtlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılayan ataların kararlılığını ve Milli Mücadele ruhunu yeniden canlandırdı.

"ANKARA BAĞIMSIZLIĞIN KALBİ OLMUŞTUR"

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankara’nın taşıdığı tarihî öneme ve Milli Mücadele’nin kalbi oluşuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, 106 yıl önce milletimizin küllerinden yeniden doğduğu o büyük yürüyüşün başladığı günü gururla kutlamak için bir aradayız. 27 Aralık 1919 günü; teslim alınmak istenen, Anadolu’nun dört bir yanının emperyalist güçler tarafından işgal edildiği; yorgun, fakir ama asla boyun eğmeyen bir milletin ayağa kalktığı gündür. Mondros’un ağır şartlarıyla ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, işgal edilmiş bir millet; kendi kaderini bir kez daha kendi yazmaya karar vermiştir. Ve o gün, milletin aradığı lider Dikmen sırtlarında görünmüştür.

Seymenler, efeler, ahiler, dervişler, Yörükler, kadınıyla erkeğiyle bütün Ankara bir araya gelmiştir. Bu yüzden Ankara; Milli Mücadele’nin karargâhı, Cumhuriyet’in başkenti ve bağımsızlığın kalbi olmuştur. Yunan ordusunun ilerlediği, emperyalist güçlerin Anadolu’yu paylaştığı, milletimizin yok sayıldığı bir dönemde; Ankara’dan “Bu millet esir olmaz!” sesleri yükselmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: “Türk Milleti, her ne pahasına olursa olsun hizmeti ilke edinmiştir ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz.” Bizler, bu değerli sözlerin ışığında Mamak'ta, Ankara’da ve tüm Türkiye’de, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımakla yükümlüyüz. İnsanı merkeze alan, adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyor, Cumhuriyetimizin bize yüklediği sorumluluğun bilinciyle hizmet etmeye devam ediyoruz."