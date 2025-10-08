Atık yağlardan elde edilen gelirler, öğrencilere burs oluyor

Trabzon Ortahisar Belediyesi toplumun her kesimine çevre bilinci kazandırmak üzere yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilinçlendirici ve teşvik edici çalışmalarla, farkındalık oluşturuluyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında Ortahisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde ve ilçe genelindeki 14 atık getirme evinde, cam, kağıt, metal, plastik, pil, metal elektrik ve elektronik, bitkisel yağ atıkları toplanıyor ve geri dönüşüme gönderilerek yeniden ülke ekonomisine kazandırılıyor.

55 TON ATIK YAĞ TOPLANDI

Ortahisar Belediyesi’nin atık yağların doğaya karışmasını engellemek amacıyla iki lisanslı atık yağ toplama firmasıyla yaptığı protokol kapsamında, işletmelerdeki atık yağlar bu firmalar tarafından düzenli olarak toplanıyor. Bunun yanında vatandaşlar da atık yağlarını muhtarlıklara, atık getirme evlerine ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne teslim ediyor. Geçen 1 yıl içinde, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nden lisanslı firmalara teslim edilerek MOTAT sistemine kaydı yapılan atık yağ miktarı, 55 ton olarak gerçekleşti.

ATIK YAĞLARIN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER, ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK VERİLİYOR

Geri dönüşüm tesislerinde işlenen atıklar, elektrik üretimi ve biyodizel hammaddesi olarak değerlendiriliyor ve yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Toplanan ve geri dönüşüm tesislerine gönderilen atıklardan elde edilen gelirler ise Ortahisar Belediyesi tarafından ekonomik imkanları yetersiz olan üniversite öğrencilerine, burs olarak veriliyor.

'ATIK YAĞLARI LAVABOLARA DÖKEREK GELECEĞİMİZİ YOK ETMEYELİM'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ‘atık yağların lavabolara dökülmemesi için farkındalık oluşturmak amacıyla’ İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından çekilen kamu spotunda bu yönde önemli mesajlar verdi.

Atık yağların çevreye, canlılara büyük zararlar verdiğine dikkat çeken Başkan Kaya, “Atık yağlar lavabolara döküldüğünde, çöplere atıldığında çevreye, canlılara çok ciddi zararlar veriyor. İçme sularını kirletiyor, göllerde, denizlerde yaşayan canlılara zarar veriyor. Atık yağlar çevrenin yanında kanalizasyon sistemlerine ve alt yapıya da büyük zararlar veriyor. Bütün bu nedenlerle atık yağları lavabolara dökerek geleceğimizi yok etmemeliyiz” dedi.

'ATIK YAĞLARDAN ELDE ETTİĞİMİZ KATKILAR, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE BURS OLARAK VERİLİYOR'

Geri dönüşüme kazandırılan atık yağlarla sadece doğanın korunmayacağını, bu atıklardan elde edilen gelirlerin, öğrencilere burs olarak verileceğinin altını çizen Başkan Kaya, “Lavabolara dökülen atık yağlar aslında milli bir servet. Bu yağlardan yakıt elde ediliyor, elektrik üretiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, atık yağları lavaboya dökmesinler, çöpe atmasınlar. Biriktirsinler, biz bu atık yağları alalım. Atıkları geri dönüşüm firmalarına vererek onlardan aldığımız katkılarla üniversite okuyan ihtiyaçlı çocuklarımıza burs veriyoruz. Böylece atık yağları geri dönüşüme teslim eden vatandaşlarımız hem çevreyi korumuş hem de öğrencilerimize burs katkısı sağlamış oluyor. Bütün vatandaşlarımızı doğayı korumaya ve bu iyilik hareketine katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.