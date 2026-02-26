Ayancık Terminali’nde çatı onarım çalışmaları sürüyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 11:04:00
Cumhuriyet/Ankara
Ayancık Belediyesi tarafından şehirlerarası otobüs terminali binasındaki çatı tamirine başlandı.

Sinop Ayancık Belediyesi tarafından şehirlerarası otobüs terminali binasında tespit edilen çatı sorunlarına yönelik tamir çalışmaları başlatıldı. Süren çalışmalara ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet alabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çatı bölümünde gerekli bakım ve onarım işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

