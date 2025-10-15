Aydın Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısında 'yetki' tartışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında yapıldı. Polis ekiplerinin binanın tüm katlarında geniş güvenlik önlemi aldığı toplantıda CHP Grubu Başkanvekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, meclise 6 önerge ve 15 soru önergesi sundu.

Özlem Çerçioğlu, soru önergelerine yazılı olarak yanıt verileceğini söyledi. Toplantının bir diğer gündem maddesi ilaçlama hizmetleriyle ilgili oldu. AKP'li belediye başkanları, bu hizmetin ilçe belediyeleri tarafından yürütülmeye devam etmesi için önerge sundu. CHP Grubu ise vektörel mücadelenin (hastalık taşıyan canlılarla mücadele) Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için önerge verdi. AKP Grubu'nun karşı önergesi sonrası CHP Grubu da önergesini yalnızca CHP’li 10 belediyeyi kapsayacak şekilde revize etti.

MECLİS TOPLANTILARI CANLI YAYINLANACAK

Defin hizmetleri konusunda da CHP Grubu, hizmetin Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesi için önerge sundu. AK Parti Grubu ise defin işlemlerinin ilçe belediyelerince sürdürülmesini teklif etti. Önergeler, görüşülmek üzere komisyonlara sevk edildi. Yine CHP Grubu’nun meclis toplantılarının canlı yayınlanması yönündeki önergesi ise oy birliğiyle kabul edildi.

ÇERÇİOĞLU GÜNDEME ALMADI

Meclis toplantısında ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası’nda bulunan hizmet binasıyla ilgili verilen önerge de gündeme geldi. Çerçioğlu, yetki ve tapunun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu belirterek, önergeyi gündeme almadı. Çerçioğlu'nun "İdare yerine geçilmek istenmiş, bu mümkün değil" sözleri üzerine Başkan Ömer Günel, önergenin gündeme alınmadığının tutanağa geçirilmesini talep etti.

Öte yandan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik görevlileri, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek’i içeriye almak istemedi. Toplantıda, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, koltukta; CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ise yerde oturdu.