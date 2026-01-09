Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayvalık Belediyesinden çocuklar için tatil programı

9.01.2026 14:15:00
Cumhuriyet/Ankara
Ayvalık Belediyesi ara tatilde çocuklar için atölye ve kurslardan oluşan kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı.

Program için bugün başlayan kayıtlar, 17 Ocak'ta sona erecek.

 

