Ayvalık-Midilli arasında BADO deniz otobüsü seferleri başladı: 'Bu daha başlangıç'

Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında ulaşımı sağlayacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki deniz otobüsleri seferleri başladı.

Ayvalık’tan Midilli Adası’na giden ilk deniz otobüs seferinin açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Balıkesir’de turizm seferberliği başlattıklarını belirterek, “Seçim kampanyasında söz verdiğimiz gibi Balıkesir’in turizm potansiyeline önemli katkılar sunacak Ayvalık-Midilli seferleri hem Balıkesir’imizi denizlerde de Türkiye’nin parlayan yıldızı olmasını katkı sağlayacak, hem de Türkiye ve Yunanistan arasında turizm ve kültürel alanlarda da işbirliklerini arttıracaktır” dedi.

Akın “Belediye bütçesinden bir kuruş harcamadan başlattığımız bu seferlerin ilk adımını turizmin merkezi olan Ayvalık’ta attık, 30 Eylül’e kadar her gün Ayvalık-Midilli arasında düzenli seferlerimiz olacak. Bu daha başlangıç. Edremit Akçay’da da deniz seferleri için yıllardır bir beklenti var, orada da benzer bir çalışmayı başlatıyoruz. Yine aynı şekilde Yenikapı Marmara Adası, Avşa Adası ve Bandırma arası seferlerimiz de hemen akabinde başlayacak. Kuzeyi ve Batısı denizlerle çevrili Balıkesir’de bir ulaşım seferberliği başlatarak ulaşım için denizlerimizi daha fazla kullanacağız” şeklinde konuştu.

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Ayvalık-Midilli Adası (BADO) Balıkesir Deniz Otobüsleri seferleri için yapılan törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Burhaniye Belediyesi Başkanvekili Tarık Erdil, BTT Genel Müdürü Ömür Boyuer, gazeteciler ve davetliler katıldı.