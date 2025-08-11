"Barınak melekleri" görev başında

Çukurova Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlara yönelik duyarlı yaklaşımını bir adım daha ileriye taşıdı.

Çukurova Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan 5 kadın çalışan, barınağın görünmeyen kahramanları olarak her gün hayvanların bakımını üstleniyor, onlara sadece mama değil, şefkat ve güven de sunuyor.

HER KAFESİN BİR MELEĞİ VAR

Barınakta her kafesin özel olarak sorumlu bir çalışanı bulunuyor. Bu sistem sayesinde her bir patili dostun ihtiyaçları birebir gözlemleniyor ve karşılanıyor. Kafes temizliğinden beslenmeye, sağlık kontrollerinden psikolojik destek oluşturan ilgilerine kadar tüm süreç özveriyle yürütülüyor. Bu uygulamayla, hayvan haklarına duyarlı bir yerel yönetim anlayışının örneği sergileniyor.

“HAYVANLARI KORUMAK, VİCDANI KORUMAKTIR”

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, hayvan haklarının yalnızca bir sorumluluk değil, vicdani bir yükümlülük de olduğunu ifade ederek, “Barınağımızda görev yapan kadın çalışanlarımız, büyük bir sevgiyle, sabırla ve özveriyle canlarımıza sahip çıkıyor. Her kafesin bir meleği olması, aslında her canın yalnız olmadığını gösteriyor. Çünkü biz Çukurova’da yalnızca sokakları değil, kalpleri de temizliyoruz. Hayvanları korumak; doğayı, yaşamı ve vicdanı korumaktır” dedi. Başkan Kozay, barınak meleklerine özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Çukurova Belediyesi, bu uygulamayla hayvanların sadece fiziki değil, duygusal ihtiyaçlarının da gözetildiği bir sistem kurarak Türkiye’de farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Tüm yurttaşlar, barınağı ziyaret ederek bu duyarlılığın bir parçası olmaya ve can dostlarla tanışmaya davet ediliyor.