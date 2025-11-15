Bartın Belediyesi ara tatilde okulları temizledi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.11.2025 12:13:00
Cumhuriyet/Ankara
Bartın'da ara tatilde okul temizlikleri yapıldı.

Bartın Belediyesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Ortaokulu’nun deforme olan sıraları zımparalanarak verniklendi, gerekli bakım ve onarımlar tamamlandı. Ara tatilin sona ermesiyle birlikte Pazartesi günü başlayacak eğitim-öğretim dönemine öğrencilerin daha konforlu ve temiz bir ortamda adım atabilmesi için sınıflar hazır hale getirildi.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya; “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için okullarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Belediyemizin imkânları doğrultusunda her zaman eğitim kurumlarımızın yanındayız. Öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

