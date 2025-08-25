Bartın Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Açıldı

Bartın Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Halkın sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmeğe erişimini sağlayacak olan Bartın Belediyesi Halk Ekmek Fırını, törenle hizmete açılıyor. Projeyle birlikte hem ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara destek olunması hem de gıda güvenliği sağlanmış olacak.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına daha uygun koşullarda erişebilmesi adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Halk Ekmek Fırını, yalnızca bir üretim tesisi değil, sosyal adaletin ve dayanışmanın bir göstergesidir. Bu proje ile hemşerilerimizin sağlıklı, hijyenik ve ekonomik ekmeğe ulaşmasını sağlayacağız. Söz verdiğimiz gibi bir projeyi daha hayata geçirmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Halk Ekmek Fırını, açılışın ardından günlük üretime başlayarak Bartın genelinde çeşitli satış noktaları aracılığıyla vatandaşlara ekmek hizmeti sunacak.