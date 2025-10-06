Bartın Belediyesi'nden ‘Hoş geldin bebek' paketi

Bartın Belediyesi, sınırları içerisinde doğan her bebek için "Hoş geldin bebek" adıyla bir “Yeni Doğan Destek Paketi” hazırlayarak ailelere hediye ediyor.

Proje kapsamında hazırlanan destek paketinde; bebek çantası, 42'li bebek bezi, hastane çıkışı zıbın takımı, alt açma örtüsü, 3'lü çorap, ıslak mendil, bebek yağı, tarak fırça seti, tırnak makası, silikon diş kaşıyıcı, biberon, silikon damaklı emzik, pişik önleyici krem, bebek şampuanı ve dijital ateş ölçer yer alıyor.

Ailelerin ilk günlerde ihtiyaç duyabileceği temel malzemeler özenle seçilerek tek bir çanta içinde sunuluyor

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sosyal belediyecilik anlayışıyla bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyaya gelen her yeni birey bizim için çok kıymetli. Ailelerimizin bu en özel anlarında yanlarında olmak, sevinçlerine ortak olmak istedik. Bu düşünceyle 'Hoş Geldin Bebek' projesini hayata geçirdik. Bir çocuğumuzun dünyaya gelişi, yalnızca bir ailenin değil, aynı zamanda kentimizin geleceği için duyulan umudun yeniden yeşermesidir. Bu bilinçle Bartın Belediyesi olarak ailelerimizin yanında olmayı, sevinçlerini paylaşmayı ve ihtiyaç duydukları her an destek olmayı görev biliyoruz. İçeriğinde bebeğin ilk günlerinde ihtiyaç duyacağı ürünlerin yer aldığı bu destek paketi ile hem ailelerimize destek oluyor hem de belediyemizin şefkat elini hissettiriyoruz. Hazırladığımız "Hoş geldin bebek" paketi, bu güzel başlangıca eşlik edebilmek adına küçük bir hediyemiz. Yeni doğan yavrularımızın sağlıkla büyümesini, ailesine ve memleketine hayırlı bir bireyler olmasını temenni ediyorum. Belediye olarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”