Bartın Belediyesi’nden huzurevi sakinlerine Çanakkale gezisi

Bartın Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Bartın Huzurevi sakinlerini Çanakkale’ye anlamlı bir yolculuğa çıkardı. 15 kişilik gruba, Bartın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden 3 çalışan eşlik etti. Gezi boyunca, Çanakkale Savaşı’nın izlerini yerinde görme fırsatı bulan büyüklerimiz, şehitlikleri, anıtları ve müzeleri ziyaret ederek tarihin derinliklerine yolculuk yaptı. Çanakkale Zaferi’nin ruhu ve kahramanlık dolu anıları, katılımcılar tarafından büyük bir duygu yoğunluğuyla hissedildi. Bartın Belediyesi yetkilileri, her yaş grubuna hitap eden bu tür sosyal ve kültürel faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, tarih bilincini yaşatmaya ve büyüklerimizi unutmamaya kararlı olduklarını vurguladı.