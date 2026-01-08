Bartın Belediyesi’nden kültür ve sanata katkı

Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu ve Kadın Ritim Grubu Konseri, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Bartınlıların büyük beğeniyle takip ettiği konser programına, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya da katıldı. Anadolu’nun zengin müzik kültürünü yansıtan türküler ve ritim performanslarının sahnelendiği gecede, Bartın Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği eserler izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Kadın Ritim Grubu’nun sahneye taşıdığı enerjik performans ise konser salonunda coşkulu anların yaşanmasına neden oldu. Konser programı sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, kültür ve sanatın toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Yoğun ilgiyle gerçekleşen ve büyük beğeni toplayan bu anlamlı programda emeği geçen koro şeflerimize, sanatçılarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bartın Belediyesi olarak kültür ve sanatla dolu etkinliklerimizi hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.