Bartın'da kitap fuarı

Bartın Belediyesi’nin 9 Kasım’a kadar sürecek kitap fuarı dün itibariyle kapılarını yurttaşlara açtı. Bu yıl 53 konuk yazar, gazeteci, akademisyen ve araştırmacı ile 33 yayınevinin katılımıyla düzenlenen fuar, on gün boyunca edebiyat dünyasının önemli isimlerini Bartın’da ağırlayacak. Etkinlik kapsamında imza günleri, söyleşiler, paneller ve edebiyat atölyeleri gerçekleştirilecek. Fuarın açılışında konuşan Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Kitap Fuarı’nın kentin köklü bir kültür geleneği haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Bartın Kitap Fuarı artık kentimizin geleneksel bir kültür markası. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkemizin değerli yazarlarını, düşünürlerini ve yayınevlerini Bartın’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amacımız hemşerilerimizin kitapla ve yazarla buluşmasını sağlamak, gençlerimizi okumaya teşvik etmek ve Bartın’ı kültürel anlamda zenginleştirmektir. Tüm kitapseverleri 27. Bartın Kitap Fuarı’na davet ediyorum.”

GELECEK PROGRAMDA NELER VAR?

Açılış töreninde, il genelinde en çok kitap okuyan katılımcılara da ödülleri takdim edildi. Yetişkinler kategorisinde 54 kitapla Esra Yüksel, çocuk kategorisinde ise 190 kitapla Umay Börte Gedik plaketle onurlandırıldı. Cumhuriyet Kitap yazarlarının da katılacağı fuarın programı şöyle:

1 Kasım Cumartesi 14.00:

Erdal ATICI

Güven BAYKAN

Yüksel IŞIK

2 Kasım Pazar saat 13.00:

A. Celal BİNZET

Işık KANSU

Tolga AYDOĞAN

8 Kasım 2025 Cumartesi saat 13.00:

Mustafa BALBAY

Güven BAYKAN

Bekir ÖDEMİŞ

9 Kasım 2025 Pazar saat: 15.00

İsa KÜÇÜK