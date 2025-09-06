Başkan Ataç, sanatçıları ziyaret etti

Tepebaşı Belediyesi tarafından 17. kez düzenlenen, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehirliler gün boyunca pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yapan Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’ndaki sempozyum alanını ziyaret ederek sanatçıların kente hediye edeceği Yazılıkaya yorumunun oluşum sürecine tanıklık ediyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da çalışmalarına aralıksız biçimde devam eden sempozyum sanatçılarını çalışma alanlarında ziyaret etti. Sanatçılar ve asistanları ile sohbet eden Başkan Ataç, eserin süreci hakkında bilgiler de aldı. Başkan Ataç ziyareti esnasında sanatçı Ekrem Kula’nın çalışmasına katkıda bulunurken eserlerden birine de ismini yazdı.

‘YAZILIKAYA İLE ESKİŞEHİR’E 3’ÜNCÜ KOLEKTİF ESERİ KAZANDIRACAKSINIZ’

Sanatçılara çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ataç, “ 17. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda da kolektif bir eser üzerinde çalışıyorsunuz. Frig medeniyetinin kitabesi olan Yazılıkaya’yı yorumluyorsunuz. Yapılan bu Yazılıkaya ile Eskişehir’e ve Tepebaşı’na 3’üncü kolektif eseri kazandıracaksınız. Ben inanıyorum yine müthiş bir eser çıkacak. Sanatınızın topluma ulaşması ve sosyal alanlarda yer alması eminim sizler içinde mutluluk verici olmalı. Tüm Eskişehir halkı adına emekleriniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.