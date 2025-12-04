Başkan Beşikçioğlu, Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki çalışmaları yakından takip etti

Yunus Emre Kültür Merkezi, eskimiş yapısı nedeniyle halkın ihtiyaçlarına yeterince yanıt veremiyordu. Etimesgut Belediyesi, bu önemli kültür merkezini modern, çok amaçlı ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir yenileme projesi başlattı. Planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, kültür merkezinin hem fiziksel yapısı güçlendiriliyor hem de vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verecek bir alan oluşturuluyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Eryaman Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Beşikcioğlu’na, inceleme sırasında Fen İşleri Müdürü Fikret Gözüoğlu da eşlik etti. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Beşikcioğlu, ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmaları yakından takip etti. İncelemelerinin ardından bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Beşikcioğlu, yürütülen çalışmalar hakkında halkı bilgilendirdi ve yurttaşların görüşlerini dinledi. Beşikcioğlu, “Halkımızın yaşam kalitesini artıracak projelerimizle ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yunus Emre Kültür Merkezi de vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel faaliyetler için güvenle kullanabileceği modern bir merkez haline gelecek” dedi.