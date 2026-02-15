Başkan Çırpanoğlu’ndan taşınmaz tepkisi: ‘O gün tepki göstermeseydik binamız yerle bir olacaktı’

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediye Meclisi Şubat Ayı toplantısında konuştu. Çırpanoğlu, geçmiş dönem yönetimine gönderme yaparak muhalefetteyken mevcut Fen İşleri binasının satışına karşı dik durduklarını anımsattı. Çırpanoğlu, “O gün, 'Yeni bir hizmet binası yapmadan burayı satamazsınız; seçim parası bulmak için belediyenin yerleşkesini satmak hukuken de siyaseten de etik değildir' diyerek bu satışı engellemiştik. Eğer o gün bu direnci göstermeseydik ve seçim sonucu farklı olsaydı, bugün Fen İşleri binamız yerle yeksan olmuştu” dedi. İlçeye yapılacak yeni tesisler için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirten Başkan Çırpanoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a özel olarak teşekkür ederek yeni projenin detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Taşınmaz geçici süreyle ABB’ye devredilecek. Tesisler yapıldıktan sonra tekrar Kahramankazan Belediyesi’ne tahsisi gerçekleşecek. Bu sayede belediyemizin cebinden çıkacak çok büyük bir maliyeti bertaraf etmiş olacağız. Halihazırda mevcut Fen İşleri Müdürlüğü hizmet binamız hastane bölgesindeki yeni binalar arasında atıl bir vaziyette kaldı. Yapılacak olan tesis sayesinde Kahramankazan’a hem yeni bir vizyon katacağız hem de belediyenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir kampüs kuracağız.’’