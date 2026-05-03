Başkan Demir, TBB’nin A takımına seçildi

Türkiye'deki tüm belediyeleri çatısı altında bulundurarak, Bin 405 üyesiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Başkanlığa yeniden CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi. Toplantıya katılan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, gerçekleştirilen oylama sonucunda TBB'nin yönetim kademesine girme başarısı gösterdi.

'GURUR ARDAHAN'IN'

Seçildiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Demir, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Demir, “Şahsımı encümen üyeliğine layık gören Türkiye’min tüm belediye başkanlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu görevin şahsıma verilmesinde CHP Genel Başkanım Özgür Özel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve TBB Başkanım Vahap Seçer’e şahsım ve Ardahan adına binlerce teşekkürlerimi sunuyorum. Bu onur ve gurur Ardahan'ımızın” dedi.