Başkan Kantarcı: Çaycuma’da kardeş kent çalışmasının en güzel meyvesi

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Gagavuzya’dan gelen konuklarını uğurladıktan sonra, bu kez, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi’nin konuğu olarak ilçede bulunan, Lennestadt Maria Königin Gymnasium’dan gelen 23 kişilik okul heyetini ağırladı. 19 öğrenci ve 4 öğretmenden oluşan Alman okulu heyetini Belediye Meclisi Salonu’nda ağırlayan Kantarcı, yürüttükleri kardeş kent çalışmasının en güzel meyvesi olarak gördüğü ziyaretten duyduğu sevinci dile getirdi.

‘BU ZİYARET DÜNYA BARIŞINA MÜTEVAZI BİR KATKI’

Bu ziyaretlerin dünya barışına mütevazı bir katkı sunduğunu söyleyen Başkan Kantarcı, emeği geçen herkese teşekkür etti. Kendilerini burada görmekten çok mutlu olduğunu da ifade eden Başkan Kantarcı, ilerideki dönemde öğrenciler arasında Çaycuma’yı ziyaret etmek isteyenleri, aileleriyle birlikte ağırlamaya hazır olduğunu da söyledi. Ziyarette konuşan Okul Müdürü İsmail Ertop, kardeş okul projeleri için yıllar önce kendilerinin önüne bir ışık yakan Başkan Kantarcı’ya teşekkür ederek, bu projeyi çok daha ilerilere taşımaya hazır olduklarını da dile getirdi.

‘BİR DAHA MERCİMEK ÇORBASI İÇEMEYECEĞİM DİYE ÜZÜLÜYORUM’

Daha sonra söz alan Alman öğretmen ve öğrenciler kendilerine tüm Çaycuma’nın gösterdiği yakın ilgiden çok mutlu olduklarını söyleyerek adeta kendi evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. Alman öğrenciler, özellikle Türk yemeklerini çok beğendiklerini dile getirirken, bir öğrencinin, “Mercimek çorbasından üç kâse içiyorum, buradan ayrılırken en çok mercimek çorbası içemeyeceğim diye üzülüyorum” demesi salonda gülüşmelere yol açtı.

BELEDİYE BİNASI DA GEZİLDİ

Başkan Kantarcı tüm konuklarına çeşitli armağanlar sunarken, Alman öğretmen ve öğrenci heyeti belediye binasını da gezdi. Binayı çok etkileyici bulduklarını söyleyen öğrenciler, 360 derece Çaycuma panoramasına sahip terasta bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Ziyaret, hizmet binası önünde çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi.