Başkan Karataş, esnafın borcunu kapattı

Adana Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Karataş’ta faaliyet gösteren esnafların geçmişten gelen borçlarını kapattıklarını açıkladı. Karataş Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantı ile esnaflar bir araya gelirken, Başkan Karataş, esnaflara yönelik gerçekleştirdikleri çalışmaları paylaştı. Ayrıca, esnafların talep ve önerilerini dinleyerek, sorunlarına çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ali Bedrettin Karataş, toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Eski ya da yeni demeden, Devlette devamlılık esastır. Bu anlayışla, ilçemizde faaliyet gösteren 87 esnafımızın 8 milyon 917 bin 968 TL tutarındaki alacaklarını ödeyerek, her bir esnafımızla helalleştik. Esnaflarımız, belediyemizin hizmetlerini yerine getirebilmesi için zamanında iş yapmış, mal sağlamışlardır. Bu haklarının karşılanması, esnaf kardeşlerimizi rahatlatacağı gibi, belediyemizi de bu borç yükünden kurtararak daha iyi hizmet sunmamıza olanak sağlayacaktır. İlerleyen süreçte ise, belediyemizi zor durumda bırakan icralar ve Adana esnafının alacakları ile ilgili çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, küçük sanayi sitesi kurulumu ile ilgili esnaflarımızın beklentilerini karşılayacak projelerimizi de yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Mücadelemiz, önümüzdeki dönemlerde daha verimli ve rahat bir şekilde iş yapabilen bir belediye için devam edecektir.”