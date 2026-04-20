Başkan Kurt’tan eğitim emekçilerine destek

KESK'e bağlı Eğitim-Sen, Eskişehir Yediler Parkı’nda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan cinayetleri protesto etmek için toplandı. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 saatlik yaşam nöbeti gerçekleştiren eğitim emekçilerini ziyaret etti. Kurt, Eğitim Sen'in yaptığı basın açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulunarak okullardaki güvenlik sorunlarına dikkat çekti. Kurt, “Okullar insanların güvenle gidebileceği, çocuklarını emanet edebileceği alanlar olması gerekirken ne yazık ki son dönemlerdeki eğitimdeki olumsuz gelişmeler okulları böyle tehlikeli hale getirdi. Özellikle Maraş ve Urfa'daki saldırılar insanların okullardan uzaklaşmasına neden oldu. Aileler çocuklarını güvenle okula gönderemedi. Öğretmenler kendi güvenliklerinin sağlanması garantisi olmadığı için okula gidemedi. Bugün de burada öğretmenlerimizin iş bırakması ya da bir eylem içine girmesi çok doğal ve beklenen bir gelişme. Ben de onlara manevi anlamda destek olsun diye geldim” dedi.

‘İŞ, ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZGÜRCE EĞİTİM HAKKINI KULLANMASINDAN GEÇER’

Kurt, “Demokratik, laik ve bilimsel bir eğitimi terk ettikçe okullarda bu tür sorunlarla karşılaşmak her zaman mümkün olacak gibi duruyor. Okullarda güvenlik önlemi yeterli olmamış ki bu olaylar var. Belki duymadığımız pek çok olay da var. Bu uzun vadede eğitimle öğretimle çözülecek bir iş. Polisiye önlemler hangisine yetişecek, nasıl çözecek; kolay değil. İş, öğretmenlerimizin özgürce eğitim hakkını kullanmasından geçer diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.