Başkan Şahin, yaralı köpek için anında harekete geçti

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gece saatlerinde Mamak Çözüm Merkezi’nde Mamaklılardan gelen talep ve şikâyetlere anında çözüm üretmek için telefon başındaydı. Gece saatlerinde bir otomobilin köpeğe çarptığını gören yurttaş, yaralı hayvan için belediyeden yardım istemek üzere Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni aradı. Telefonun diğer ucunda Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in olduğunu öğrenen yurttaş, büyük şaşkınlık yaşadı.

ADRESİ ALDI, VETERİNER EKİPLERİNİ YÖNLENDİRDİ

Durumu dinleyen Başkan Şahin, kendisini tanıttıktan sonra kazanın yaşandığı adresi aldı ve vakit kaybetmeden veteriner ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Yaralı köpeğin güvenli şekilde alınarak tedavi sürecinin başlatılması için gerekli tüm adımlar atıldı.

KENDİ YASTIĞINI VERDİ

Olay yerine giden Başkan Şahin, kazaya karışan sürücüye duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti. Yaşanan kazanın ardından konuşan Şahin, “Kaza bu, herkesin başına gelebilir. Kazayı yapan arkadaşımız da vicdan sahibi biriymiş, bırakıp gitmemiş. Veterinerlerimiz yolda, tedavisini gerçekleştireceğiz” dedi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan veteriner ekipleri, yaralı köpeği sedyeye yerleştirdi. Bu sırada Başkan Şahin, aracında bulunan yastığı alarak sedyede yatan köpeğin başının altına dikkatlice koydu. Yaralı hayvanın daha rahat taşınabilmesi için ekiplere bizzat yardımcı olan Şahin, köpeğin tedavi edilmek üzere araca taşınma sürecine de eşlik etti.