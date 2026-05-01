Başkan Subaşı yürütülen proje hakkında konuştu: ‘İl genelinde su altyapısı adım adım güçlendiriyoruz’

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye tarafından yaklaşık iki yıldır yürütülen alternatif su kaynakları çalışması hakkında konuştu. İl genelinde su altyapısını adım adım güçlendirdiklerini söyleyen Subaşı, çalışmaların tamamlanmasıyla Bilecik’in alternatif su kaynaklarına kavuşacağını kaydetti. İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle çalışmaların sürdüğü alanlarda incelemelerde bulunan Başkan Subaşı, gerçekleştirdikleri bakım ve yenileme çalışmalarıyla altyapının güçlendiğini söyledi.

‘TÜM SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETTİK’

Su kesintileri ve yapılan çalışmaların verilerine ilişkin bilgi veren Subaşı, “Karasu ana isale hattında kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Arızalara müdahale süresi ana hatta 72 saatten 24 saate, ara hatlarda 24 saatten 5 saate düştü. 2021 yılında 36, 2022’de 48, 2023’te 52 arıza ortalamasının ardından göreve geldiğimiz 2024-2025 yıllarında arıza ortalaması 16’ya düştü. Ayrıca 135 kilometre hattın, 232 noktasında tespit edilen tüm sorunlara çözüm ürettik” dedi.

‘KARASU HATTINI YENİLİYORUZ’

Karasu İçme ve Kullanma Suyu Başkanlığı olarak yapılan çalışmalar hakkında da konuşan Subaşı, “Karasu hattında kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Maslak, vantuz odası, tahliye odası, hat vanası ve hat ayrım odaları yenilemeleri ile karasu hattını yeniliyoruz. 97 adet vantuzun 80 tanesi darbesiz dinamik vantuz ile değiştirildi” ifadelerini kullandı.