Başkan Tepe, kreş inşaatını yerinde inceledi

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, geçtiğimiz günlerde Karapınar Mahallesi’nde Organize Sanayi Bölgesi yanında yapımına başlanan Altınordu Belediyesi Rıfat–Şükran Çabuk Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Tepe, yüklenici firma yetkililerinden planlanan süreç hakkında detaylı bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Tepe, seçim döneminde özellikle OSB’de çalışan annelere verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kreş ve gündüz bakımevinin kadınların çalışma hayatında daha güçlü ve aktif şekilde yer almasının önünü açacak önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Tepe, bölgede çalışan annelerin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

‘KADIN İSTİHDAMININ ÖNÜNÜ AÇACAK’

Altınordu’da ailelerin ihtiyaçlarına yanıt verecek sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Tepe, “Altınordu Belediyesi olarak verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Karapınar Mahallemizde Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında bulunan alanımızda hayata geçireceğimiz Rıfat-Şükran Çabuk Kreş ve Gündüz Bakımevimiz için çalışmalarımıza başladık. İnşallah burayı en kısa sürede tamamlayacağız. İnanıyorum ki buradan geleceğin çok başarılı çocuklarını yetiştireceğiz. Çalışmalarımız sırasında anlayış ve sabır gösteren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Kreş ve Gündüz Bakımevimizin şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘ANNELERİN GÜVENLE İŞE GİDİP, HUZURLA EVLERİNE DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ’

Başkan Tepe, “Altınordu Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda insanı, kadını, çocuğu önceleyen bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin en önemli alanı kadın istihdamını desteklemek. Hayata geçireceğimiz kreşimizle, kadın istihdamının önünü açıyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan annelerin çocuklarını güvenle kreşimize bırakıp işlerine gidebilmelerini, mesailerinin ardından da çocuklarını alarak huzurla evlerine dönebilmelerini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

TOPLAM 2 BİN 250 METREKARE ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

Altınordu Belediyesi Rıfat-Şükran Çabuk Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2 bin 250 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Projede 585 metrekare kapalı alan, 395 metrekare çocuk oyun bahçesi ve 13 araçlık otopark bulunacak. Toplam 106 çocuğun eğitim göreceği kreşte, 4 etkinlik odası, oyun ve uyku odası, yemekhane, mutfak, idari ofisler ve ilk yardım odası yer alacak. Modern tasarımı ve donanımlı yapısıyla dikkat çeken Altınordu Belediyesi Rıfat-Şükran Çabuk Kreş ve Gündüz Bakımevi, tamamlandığında Altınordu’da kadın istihdamının artırılmasına ve çocukların çağdaş eğitim imkanlarına ulaşmasına katkı sağlayacak.