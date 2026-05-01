Başkan Tepe, sözlerini tutuyor: Projelerin inşası sürüyor

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’nin öncülüğünde başlatılan yatırım seferberliğiyle kent adeta yeniden inşa ediliyor. Kreşten katlı otoparka, düğün salonundan sosyal yaşam alanlarına kadar şehrin dört bir yanında projeler hızla yükseliyor.

KREŞTE HUMMALI ÇALIŞMA

Başkan Ulaş Tepe’nin Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan annelere verdiği ve geçtiğimiz ay inşaat çalışmaları başlayan Altınordu Belediyesi Rıfat-Şükran Çabuk Kreş ve Gündüz Bakımevi projesinde çalışmalar devam ediyor. Modern mimarisi, güvenli yapısı ve donanımlı sosyal alanlarıyla dikkat çeken proje; kadın istihdamının önünü açacak. Aynı zamanda çocukların güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda eğitim almasına imkân sağlayacak.

KATLI OTOPARK İNŞAATINDA YOĞUN MESAİ

Başkan Ulaş Tepe’nin bir diğer seçim vaadi olan 2. Sanayi Sitesi Katlı Otopark Projesinde de yoğun mesai harcanıyor. Bölgedeki araç yoğunluğunu azaltacak proje sayesinde sanayi içerisinde trafik akışı rahatlayacak, esnaf ve vatandaşlar daha konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak.

EVLENECEK ÇİFTLER AYIŞIĞINI BEKLİYOR

Başkan Tepe’nin sosyal yaşamı güçlendirmek amacıyla yaptığı projelerden biri olan Ayışığı Düğün Salonunda da inşaat çalışmaları sürüyor. Tesis; düğün, nişan, toplantı ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapacak.