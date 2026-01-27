Başkan Yıldız: “Köylüden habersiz çıkarılan yasanın sonuçlarını yaşıyoruz”

Toroslar Belediye Meclisi, 2014 yılında köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen 35 yerleşim biriminden 24’ünün kırsal mahalle olarak değerlendirilmesini kabul etti. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde ise toplamda 24 mahallenin kırsal mahalle, 2 mahallenin de kırsal yerleşik alan tespiti kararı onaylandı. Buna göre ilçede 9 mahalle ise mevcut mevzuat gereği kırsal mahalle statüsü dışında kaldı. Başkan Yıldız, bu tablonun Toroslar Belediyesinin tercihi değil, kanunun zorunlu sonucu olduğunu belirterek, “Bugün yaşananların sebebi, 2012’de çıkarılan 6360 sayılı kanundur. Bu gerçek çarpıtılamaz” ifadelerini kullandı.

“KÖYLER KAPATILIRKEN KİMSESİZ BIRAKILDI”

Başkan Yıldız açıklamasında, AKP hükümeti tarafından yaşama geçirilen ve kamuoyunda “Bütünşehir Yasası” olarak bilinen düzenleme ile köylerin tüzel kişiliğinin tamamen ortadan kaldırıldığını hatırlattı:

“2014 yılında ‘33 ili büyükşehir yapıyorum’ diyerek köyleri kapattılar. Köylerin çeşmesini, değirmenini, köy konaklarını belediyelere devreden bir yasa çıkarıldı. O gün köylüyü kim dinledi? O gün kim itiraz etti? Bugün itiraz edenlerin tamamı o gün sessizdi.”

“MADEN RUHSATLARI VERİLİRKEN SES ÇIKARMADILAR”

Eleştirilerin samimiyetsiz olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, Toroslar’da verilen maden ruhsatlarına da dikkat çekti:

“Toroslar’da bugün 34 maden ocağı ruhsatı var. Bunları veren Toroslar Belediyesi değildir, Büyükşehir Belediyesi değildir. Yetki doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndadır. Arslanköy’de 5 bin dönüm olan alanı 25 bin dönüme çıkardılar. Mersin’in suyunun toplandığı alanları maden sahası yaptılar. O zaman neredeydiniz?”

“KÖYLÜNÜN TARLASI DEĞERLENİNCE Mİ AKILLARINA GELDİ?”

Başkan Yıldız, bugün yapılan muhalefetin temelinde köylünün değil, rantın olduğunu da şu sözlerle dile getirdi:

“Köylünün bahçesi kapatılırken, korsan maden ocakları açılırken ses çıkarmayanlar; bugün köylünün tarlası değer kazandı, imar konuşuluyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor. Kendi çıkardıkları yasaya uygun bir süreç işletiliyor diye yaygara koparıyorlar.”

Başkan Yıldız, 6360 sayılı yasanın sürecini de ayrıntılarıyla anlattı:

2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa ile 30 il büyükşehir statüsüne alındı. Büyükşehir sınırları içinde kalan tüm köyler, mahalleye dönüştürüldü. Köy tüzel kişilikleri tamamen ortadan kaldırıldı. Uygulama, 31 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri ile yürürlüğe girdi. 2021 yılında yapılan yeni düzenleme ile ilçe belediyelerinden, mahalleye dönüşen eski köylerden kırsal mahalle statüsüne uygun olanların belirlenmesi istendi. Bu süreç sonunda Toroslar’da 24 mahalle kırsal mahalle statüsünde, 2 mahallede kırsal yerleşik alan tespiti kararı alındı. 9 mahalle ise yasal kriterler nedeniyle bu kapsamın dışında kaldı.