Başkanvekili Çiçek, derece yapan öğrencileri kabul ediyor

Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) derece elde eden Toprak Çınar Öztürk, ailesiyle birlikte Manavgat Belediye Başkanvekili Av. Mehmet Çiçek’i makamında ziyaret etti. Başkanvekili Çiçek, Toprak Çınar Öztürk’ü ve ailesini tebrik ederek, öğrencilerin akademik başarısının arkasında disiplinli bir çalışma süreci ve güçlü aile desteğinin bulunduğunu söyledi. Çiçek açıklamasında, “Bir eğitimci olarak, gençlerimizin emeklerinin karşılığını alarak böyle önemli dereceler elde etmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Manavgat’tan çıkan her başarı hikayesi, diğer evlatlarımız için de ilham kaynağı oluyor. Toprak evladımızın elde ettiği bu başarıda, gösterdiği azmin yanı sıra ailesinin ve öğretmenlerinin emeği de çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.