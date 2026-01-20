Belediye başkanı işçilerle beraber çalışıyor

Mamak Belediyesi, 100. Yıl Cumhuriyet Millet Bahçesi’nde kapsamlı bir yenileme ve dönüşüm çalışması yürütüyor.

Yurttaşlardan gelen talepler ve alanda yapılan teknik incelemeler doğrultusunda başlatılan çalışmalarla millet bahçesinin daha güvenli, kullanışlı ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor. Yeni sahne inşası, peyzaj ve ağaçlandırma, güvenlik önlemleri ile trafik düzenlemeleri eş zamanlı olarak ilerliyor.

TÜM ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, konserler, açık hava etkinlikleri ve yürüyüşler için yoğun şekilde kullanılan alanda çalışmaları yerinde takip ediyor. İşçilerle birlikte sahada mesai yapan Şahin yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda giriş kapılarını yeniden düzenledi.

Motor kullanıcılarının mağdur olmaması için parkın yanında özel bir motosiklet park alanı oluşturan Şahin, bu düzenlemeyle yürüyüş yapan yurttaşlar ve oyun oynayan çocuklar için daha güvenli bir ortam sağlamış oldu.

Şahin ayrıca, parktaki dönüşüm çalışmaları kapsamında alana 45 metre yüksekliğinde bir bayrak direği kazandırarak ay yıldızlı bayrağın millet bahçesinde dalgalanmasın sağlamış oldu.

GÜVENLİK KULÜBELERİ VE KAMERA SİSTEMLERİYLE DAHA GÜVENLİ

Parkı daha güvenli hale getirmek amacıyla güvenlik personeli sayısını artıran Şahin, alana hâkim 5 noktada yeni güvenlik kulübeleri inşa ettirdi. Kamera sistemleriyle desteklenen bu yapı sayesinde, olası olaylara anında müdahale edilebilecek.

MESCİT YENİLENİYOR

Alandaki yapısal sorunları tek tek ele alan Şahin’in talimatıyla eski mescit yenileniyor. Taş duvarlarla kaplı, daha estetik ve kullanışlı yeni bir mescit inşa ediliyor.

YENİ VE DAYANIKLI ÇİM ZEMİN

Yoğun kullanım nedeniyle yıpranan zemin için de kapsamlı bir yenileme başlatıldı. Yaz aylarında binlerce kişiyi ağırlayan konserler, milli maç gösterimleri ve açık hava sinemaları düşünülerek alanın dayanıklılığı ve estetiği güçlendiriliyor.

Proje tamamlandığında millet bahçesi, hem büyük organizasyonlara hem de ailelerin günlük ziyaretlerine daha uygun hale gelecek. Kamelyalar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil doku da zenginleştirilecek.

ULAŞIMI RAHATLATAN YENİ YOLLAR

Çalışmalar park içiyle sınırlı kalmıyor. Çevrede yeni bağlantı yolları, yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarıyla özellikle etkinlik günlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Ana arterlerden açılan yeni bağlantılarla ulaşım daha düzenli ve konforlu hale getiriliyor.