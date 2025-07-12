Belediyeye operasyondan günler sonra... Adıyaman Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda sona gelindi

Adıyaman Belediyesi Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin hakkında ev hapsi kararı verilerek görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyenin yurttaşlar için ekonomik ekmeğe erişim için başlattığı Halk Ekmek Fabrikası’nın inşa süreci tamamlandı.

Yurttaşların sağlıklı, besleyici ve ekonomik ekmeğe erişimini amaçlayan ve özellikle dar gelirli ailelerin mutfak bütçelerine katkı sağlamayı hedefleyen Halk Ekmek Fabrikası’nın Yenimahalle’deki inşaat süreci tamamlandı. Ekmek üretim ekipmanlarının montajı ise hızla devam ediyor. Tamamlandığında modern ve hijyenik koşullarda üretim yapacak olan Halk Ekmek Fabrikası, günlük ortalama 9 bin adet ekmek üretme kapasitesine sahip olacak. Fabrikada üretilecek ekmekler, hem kalite hem de uygun fiyat açısından farklı bir alternatif sunacak.

SATIŞ NOKTALARI OLUŞTURULACAK

Halk Ekmek Fabrikası ile kent genelinde daha erişilebilir ve uygun fiyatlı ekmek satış noktaları oluşturulacak. Böylece halkın temel ihtiyaçlarını daha güvenilir koşullarda karşılayabilmesi sağlanacak. Ayrıca tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte, üretimde kullanılacak modern otomasyon sistemleri ile hem hijyen standartları üst düzeye çıkarılacak hem de hızlı ve düzenli dağıtım sağlanacak.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

Halk Ekmek Fabrikası, ekmek üretiminin yanı sıra istihdama da katkıda bulunacak. Çeşitli kademelerde yeni iş imkanları yaratılarak yerel ekonomiye destek verilecek.