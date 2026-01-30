Beşikçioğlu, ortak aklın ve çevresel duyarlılığın esas alınmasını vurguladı

Başkent Ankara’nın geleceğini bilimsel veriler, akademik çalışmalar ve ortak akıl çerçevesinde şekillendirmeyi hedefleyen Ankara 2050 Çevre Düzeni Planı (ÇDP) hazırlık süreci kapsamında düzenlenen Tanıtım Toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konuşmalarıyla , Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katıldı.

Ankara Kent Konseyi’nde yürütülen planlama sürecinde, çevresel sürdürülebilirlik, kentsel gelişim ve toplumsal ihtiyaçların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması hedefleniyor. Tanıtım toplantısında, Ankara’nın 2050 vizyonuna yönelik olarak hazırlanan çevre düzeni planının temel ilkeleri, bilimsel araştırmalar ve akademik veriler ışığında katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlikte, katılımcı yerel yönetim anlayışının önemine vurgu yapılırken; planın yalnızca idari bir belge olmanın ötesine geçerek, Ankara’nın ve ilçelerin ortak geleceğini yansıtan toplumsal bir uzlaşı metnine dönüşmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, yerel yöneticiler ve vatandaşların sürece aktif katkısının belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi. Alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde stratejik plan oluşturulması noktasında önemli faydalar edinildi.

Toplantıya katılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Ankara’nın ve Etimesgut’un yararına olacak her türlü bilimsel, akademik ve katılımcı çalışmayı önemsediklerini belirterek, kentin geleceğini planlarken ortak aklın ve çevresel duyarlılığın esas alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Şehre ve ilçeye, ortak akıl ve bilimin ışığında bir vizyon ortaya konulması gerektiğini belirten Beşikçioğlu, bu tür çalışmaların her zaman katılımcısı ve destekçisi olduklarını belirtti.