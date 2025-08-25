Beşiktaş Belediyesi'nden dolu dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı programı

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı söyleşi, kortej ve film gösterimi etkinlikleriyle kutlayacak.
Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’ndaki söyleşi ile başlayacak etkinlikler Dolmabahçe’den Barbaros Meydanı’na düzenlenecek olan Zafer Yürüyüşü ile devam edecek.
Yurttaşların yürüyüşün ardından saat 19.15'te Barbaros’tan ring araçlarıyla Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’na götürülecek.
Saat 20.30’da ise Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’na kurulan açık hava sinemasında Atatürk 1 I 1881 – 1919 filminin gösterimi yapılacak.
Gün boyu sürecek etkinliklere tüm yurttaşlar davetli olacak.
PROGRAM BELLİ OLDU
Etkinlikler kapsamında gazetemiz Haber Müdürü Can Uğur moderatörlüğünde Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu ile Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler'in de bir söyleşi gerçekleştireceği 30 Ağustos Programı şu şekilde:
Söyleşi
Büyük Taarruz’un 103. Yılı’nda Cumhuriyet’in Dünü, Bugünü, Yarını
Yer: Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı
Saat: 14.30-16.30
Katılımcılar: Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu
Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler
Moderatör: Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur
Açılış Konuşması: Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman
Kortej
Dolmabahçe’den Barbaros’a Zafer Yürüyüşü
Saat: 18.00
Başlangıç: Dolmabahçe Sarayı
Bitiş: Barbaros Meydanı
Vatandaşlarımız saat 19.15'te Barbaros’tan ring araçlarıyla Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’na götürülecek.
Film Gösterimi (Açık Hava Sineması)
Film: Atatürk 1 I 1881 - 1919
Yer: Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
Saat: 20.30
Süre: 2 saat 15 dakika