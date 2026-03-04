Bilecik Belediye Başkanı Subaşı kadınları ziyaret etti, yurttaşın taleplerini dinledi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mahalle konaklarında ramazan ayı mukabele programına katılan kadınları ziyaret etti.

Muhtar İlhami Çınar’ın da olduğu ziyarette Başkan Subaşı, mahalle sakinlerini dinledi, talep ve görüşlerini aldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatan Başkan Subaşı, ‘’Sizleri ziyaret etmek istedik. Mukabele zamanlarında bizler için bir fırsat oluyor sizi görmek. Aynı şekilde ben de istiyorum ki siz de bizi gördüğünüzde görüş, talep ve isteklerinizi söyleyin. Sizleri böyle görünce benim de günüm şenleniyor.

Bizlerle görüşmek istediğiniz her vakit bana ulaşabilirsiniz. Sizleri iftar çadırına da bekliyoruz. Bildiğiniz gibi mahallelerimizden de çadır alanına otobüslerimiz var. Orada her mahalleden vatandaşımız geliyor. Biz de ara ara orada oluyoruz. Kalabalıkta oruç açmak da çok güzel. Çünkü birlik, beraberlik ve paylaşmanın ayındayız’’ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı İlhami Çınar ve mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Subaşı ve konuklarına teşekkür etti.

Başkan Subaşı ve beraberindekiler daha sonra Mehmet Nuri Efendi Anaokulu’ndaki öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Subaşı, çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.