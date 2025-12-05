Bilecik Sanat Sokağı kapılarını açtı

Bilecik Belediyesi'in yeni yıla özel hazırladığı Sanat Sokağı kapılarını açtı. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş, hazırlanan stantlarda ürünlerini sergileyerek satışa sundu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de Sanat Sokağı'nı ziyaret etti.

"HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Yurttaşların yeni yılını kutlayan Başkan Subaşı, "Sokağımızda çok güzel bir ortam hazırladık. Çünkü burada başta kadınlarımız olmak üzere herkesin yüzü gülüyor ve sokağımız canlandı. Yeni yıla doğru sokağımız daha da kalabalık ve canlı olacak" dedi.

Subaşı, stant açan vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.