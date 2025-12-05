Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bilecik Sanat Sokağı kapılarını açtı

Bilecik Sanat Sokağı kapılarını açtı

5.12.2025 09:44:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bilecik Sanat Sokağı kapılarını açtı

Bilecik Belediyesi tarafından yeni yıl için hazırlanan Sanat Sokağı, düzenlenen etkinliklerle halka açıldı. Sokağı ziyaret eden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Burada başta kadınlarımız olmak üzere herkesin yüzü gülüyor. Yeni yıla doğru sokağımız daha da kalabalık ve canlı olacak" dedi.

Bilecik Belediyesi'in yeni yıla özel hazırladığı Sanat Sokağı kapılarını açtı. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş, hazırlanan stantlarda ürünlerini sergileyerek satışa sundu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de Sanat Sokağı'nı ziyaret etti.

Image

"HERKESİN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Yurttaşların yeni yılını kutlayan Başkan Subaşı, "Sokağımızda çok güzel bir ortam hazırladık. Çünkü burada başta kadınlarımız olmak üzere herkesin yüzü gülüyor ve sokağımız canlandı. Yeni yıla doğru sokağımız daha da kalabalık ve canlı olacak" dedi. 

Subaşı, stant açan vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

İlgili Konular: #Bilecik #Sanat